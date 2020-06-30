В Бурятии четыре человека пострадали при взрыве на СТО

Четыре человека пострадали при взрыве на станции техобслуживания автомобилей в Улан-Удэ. ЧП произошло в понедельник днем.

По предварительной информации, один из водителей обратился в сервис для обслуживания своего внедорожника.

"В ходе выполнения работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля. От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса", - сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

В региональном Главке МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте пожара работали дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС. Правоохранители проводят доследственную проверку.