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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Якутии создадут государственный заповедник

Текст: Иван Черноусов
Фото: Николай Черкасов/ РГ Фото: Николай Черкасов/ РГ
Фото: Николай Черкасов/ РГ

В рамках реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения и федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология" в Республике Саха (Якутия) будет создан государственный природный заповедник "Медвежьи острова". Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен.

Фото: https://www.youtube.com
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Заповедник расположится на Медвежьих островах с прилегающей к архипелагу акваторией Восточно-Сибирского моря и в тундровой части муниципального образования Нижнеколымский улус общей площадью 815 568,35 гектара. В границы заповедника также включаются наиболее ценные территории одноименного государственного природного биологического заказника регионального значения и ресурсных резерватов "Чайгургино" и "Курдигино-Крестовая".

"Организуемый заповедник призван, прежде всего, обеспечить защиту и сохранение популяции белого медведя, таких редких птиц как стерх, малый лебедь, тихоокеанская черная казарка, розовая чайка, очковая гага, канадский журавль, а также иных редких и исчезающих видов диких зверей, птиц и среды их обитания. Это наше национальное природное достояние, о котором государство и граждане должны проявлять особую заботу", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Заповедник отнесут к ведению Минприроды, которое должно обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов, произвести необходимые мероприятия, связанные с его созданием, а также до 1 февраля 2021 года направить в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ "Медвежьих островов".

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