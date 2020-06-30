В Якутии создадут государственный заповедник

В рамках реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения и федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология" в Республике Саха (Якутия) будет создан государственный природный заповедник "Медвежьи острова". Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен.

Заповедник расположится на Медвежьих островах с прилегающей к архипелагу акваторией Восточно-Сибирского моря и в тундровой части муниципального образования Нижнеколымский улус общей площадью 815 568,35 гектара. В границы заповедника также включаются наиболее ценные территории одноименного государственного природного биологического заказника регионального значения и ресурсных резерватов "Чайгургино" и "Курдигино-Крестовая".

"Организуемый заповедник призван, прежде всего, обеспечить защиту и сохранение популяции белого медведя, таких редких птиц как стерх, малый лебедь, тихоокеанская черная казарка, розовая чайка, очковая гага, канадский журавль, а также иных редких и исчезающих видов диких зверей, птиц и среды их обитания. Это наше национальное природное достояние, о котором государство и граждане должны проявлять особую заботу", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Заповедник отнесут к ведению Минприроды, которое должно обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов, произвести необходимые мероприятия, связанные с его созданием, а также до 1 февраля 2021 года направить в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ "Медвежьих островов".