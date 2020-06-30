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30.06.2020 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье суд отправил на лечение убийцу кондуктора трамвая

Текст: Ольга Журман

Обвиняемый в убийстве кондуктора трамвая во Владивостоке будет находится в закрытом психиатрическом стационаре под интенсивным наблюдением. Таким образом суд освободил мужчину от уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

Установлено, что обвиняемый 1 октября 2019 года напал на женщину - кондуктора трамвая. Он ударил 54-летнюю женщину по голове металлическим прутом и скрылся. Женщина скончалась.

Убийцу приморского кондуктора трамвая боялись мать и соседи

Пока шло расследование, стало известно еще о двух эпизодах нападения этого человека на сотрудников трамвайного депо. Так, после нападения на кондуктора, он проследовал в депо, разбил стекло в будке охранника и ударил сотрудницу по голове прутом. А чуть раньше, 24 сентября, мужчина ударил шилом в голову водителя трамвая. Оба пострадавших получили травмы.

Комплексная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в периоды совершения преступлений обвиняемый не осознавал характер своих действий и не мог руководить ими.

"По своему психическому состоянию он представляет опасность для себя и окружающих, требует постоянного наблюдения и принудительного лечения", - говорится в сообщении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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