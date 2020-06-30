Новости

Видео: Астрономы показали таинственно пропавшую звезду 16:08
СК возбудил дело о гибели в Анапе закопанного в песок ребенка 16:02
В ФАС рассказали о создании реестра видов работ для малого бизнеса 16:01
С июля в Крыму разрешат работать аквапаркам и саунам 15:57
Шойгу напомнил о сроках создания космического аппарата военного назначения 15:40
В Челябинской области лагеря начнут открывать с 6 июля 15:40
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая 15:37
Свыше половины петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию 15:36
В Подмосковье с 1 июля возобновляются начисления за капремонт 15:33
Facebook показал VR-очки нового поколения 15:27
С середины июля запустят новые поезда в Крым 15:27
В Екатеринбурге разрешат открыть летние веранды кафе 15:20
Жители Чукотки получили тепло от первой в мире плавучей АТЭС 15:20
Новые "Смешарики" будут выходить до 2025 года 15:18
На пляже Анапы погиб закопанный в песок ребенок 15:17
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший 15:10
Ирина Апексимова: Проголосовать по поправкам к Конституции необходимо каждому 14:59
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок "Войны бесконечности" 14:59
Бывшего замглавы Жирновска обвинили в получении взятки 14:57
Названа стоимость самой дорогой в Москве квартиры 14:56
В Пермском крае продлили карантин, но разрешили работать кафе и музеям 14:48
В Москве временно отменили штрафы за неоплаченную парковку 14:48
Известный политолог заявил о легитимности проходящего голосования по Конституции 14:39
В Краснодаре женщина задохнулась в канализационном колодце 14:35
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показал салон 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители Чукотки получили тепло от первой в мире плавучей АТЭС

Текст: Артем Красиков

30 июня в городе Певек Чукотского автономного округа подано первое тепло от единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, сообщает концерн "Росэнергоатом".

На Чукотке вновь включили отопление

ПАТЭС была введена в эксплуатацию 22 мая 2020 года и предназначена для постепенного замещения старейшей в регионе угольной Чаунской ТЭЦ, работавшей с 1944 года. Теперь кроме электроэнергии, она вырабатывает и тепло.

Сейчас к станции подключили только пятый микрорайон Певека, остальные подсоединят поэтапно, по мере готовности городских тепловых сетей. Как один из плюсов новой системы отмечают, что теперь при отключении отопления нет необходимости также лишать жителей горячей воды.

Плавучая атомная теплоэлектростанция стала 11-й в России и самой северной в мире. Она выработала свыше 57 миллионов кВт/ч электроэнергии.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Россия изучает предложение Турции о возобновлении авиасообщения
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные