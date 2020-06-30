Жители Чукотки получили тепло от первой в мире плавучей АТЭС

30 июня в городе Певек Чукотского автономного округа подано первое тепло от единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, сообщает концерн "Росэнергоатом".

ПАТЭС была введена в эксплуатацию 22 мая 2020 года и предназначена для постепенного замещения старейшей в регионе угольной Чаунской ТЭЦ, работавшей с 1944 года. Теперь кроме электроэнергии, она вырабатывает и тепло.

Сейчас к станции подключили только пятый микрорайон Певека, остальные подсоединят поэтапно, по мере готовности городских тепловых сетей. Как один из плюсов новой системы отмечают, что теперь при отключении отопления нет необходимости также лишать жителей горячей воды.

Плавучая атомная теплоэлектростанция стала 11-й в России и самой северной в мире. Она выработала свыше 57 миллионов кВт/ч электроэнергии.