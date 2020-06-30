Инвесторам предложили участвовать в создании промпарков

Корпорация развития Удмуртии планирует создать в республике два новых промышленных парка и предложила инвесторам вложиться в их строительство. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Константин Сунцов, подчеркнув, что уже действующие в республике промпарки почти заполнены.

- На каждый вложенный вами рубль мы вкладываем свой, и соответственно, вложив, скажем, 10 миллионов рублей в здание, вы получите объект стоимостью 20 миллионов рублей. Если же вы хотите перевести в промпарк свое производство, то мы готовы предоставить участок со всеми коммуникациями по стоимости три миллиона рублей за гектар и вернем потом это вам налоговым кешбэком, - сказал Сунцов.

Один из новых промышленных парков площадью в 190 гектаров появится вблизи Ижевска и федеральной трассы М-7, а второй - площадью в 180 гектаров - в городе Глазове, который имеет статус территории опережающего развития.

Преимуществами при размещении производства в этих промышленных парках будет быстрое получение разрешений на строительство, подключение к готовой инфраструктуре, налоговые льготы и льготы на аренду оборудования.