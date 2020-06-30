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Удмуртия первой среди аграрных регионов провела онлайн-выставку сельскохозяйственных животных
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Экономика Поволжья № 140(8194)
Удмуртия стала первым аграрным регионом, который в условиях запрета массовых мероприятий провел онлайн-выставку сельскохозяйственных животных и даже привлек к определению лучших международных судей из США.
Майя Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Майя Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии
Майя Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В конкурсе участвовали 148 животных, представленных 53 предприятиями пяти регионов - Удмуртии, Татарстана, Тверской, Свердловской и Челябинской областей. После пятидневного виртуального шоу-марафона местные аграрии заявили: пандемия - это не только ограничения, но и новые возможности.

Фото: iStock
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Молочная Чайка

Абсолютных чемпионов среди всех конкурсантов выбирали в последний день. Среди представителей молочного стада победительницей стала корова по кличке Чайка племзавода "Путь Ильича" Завьяловского района Удмуртии. К слову, в сутки она дает 42 килограмма молока.

- Прекрасная представительница своей породы! Самое главное, у нее отлично развитая молочная система. Это тот самый идеал, который мы ищем во всех шоу, - оценил Чайку Майк Крик, международный судья из американского штата Мэриленд.

В свою очередь, директор племзавода "Путь Ильича" Петр Чувашев порадовался не только победе, но и новому формату выставки, который избавил его работников от лишних хлопот и финансовых затрат.

- Раньше участие в выставке бывало целой эпопеей: сдать все необходимые анализы, привезти животных на ипподром, содержать их там два дня под солнцем, увезти обратно... В самый разгар кормозаготовки нужно выделить отдельный транспорт, отрывать специалистов. Нередко после полученного стресса высокоудойные животные еще и идут на выбраковку, - рассказал директор племзавода.

Перспективная Майя

Среди животных мясного направления продуктивности абсолютной чемпионкой признали телку по кличке Майя крестьянского фермерского хозяйства Надежды Чушьяловой из Малопургинского района Удмуртии.
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Надежда - начинающий фермер. В 2019 году она получила грант в три миллиона рублей и купила первых коров в Пермском крае. Сейчас в ее мясном стаде 174 животных, из них 44 - герефордской породы. За пять месяцев 2020 года в хозяйстве появились 38 телят, которых также планируют использовать для дальнейшего разведения породы. Чемпионка Майя имеет ярко-красный окрас, а на хвосте - белую кисточку.

- Майя может легко участвовать не только в региональных шоу, у нее есть все шансы выйти на международный уровень, так как присутствуют лучшие качества мясного скота. Кроме того, мне очень нравится, как ее женственные плавные формы сочетаются с отличными мышцами. Я считаю эту представительницу безупречной, - прокомментировал свой выбор международный судья Техаса (США) Пи-Джей Бадлер.

Предводитель Лего-Драйв

Абсолютным чемпионом судьи выбрали быка-производителя по кличке Лего-Драйв из племрепродуктора "Кашин луг" Тверской области. В 4,5 года он весит 780 килограммов.

- У него великолепное мускулистое, плотное туловище, мужественные контуры и отличная длина тела, крупные семенники правильной формы, и двигается он очень плавно и ровно. Ноги и копыта у него тоже хорошие, - оценил победителя Пи-Джей Бадлер.

По мнению американских специалистов, у участников конкурса есть качества для высокой конкурентоспособности среди товарных стад в США, однако российским хозяйствам все же следует поработать над развитием конечностей животных, их копыт и формы вымени.

- В течение всей недели я выбирал животных, фокусируясь на нескольких основных параметрах для эффективного экономического разведения. Это репродуктивные данные, долголетие и способность адаптироваться к окружающим условиям. Ни размер тела, ни молочная, ни мясная продуктивность не играют настолько важной роли, как все вышеперечисленное. Качественные представители разных пород могут выглядеть по-разному и иметь разные формы и размеры. Очень рад сотрудничать с Удмуртией и хотел бы поработать с вашими племпредприятиями. Когда появится возможность передвигаться по миру, обязательно приеду в Удмуртию, - пообещал Пи-Джей Бадлер. .

Компетентно

Артем Белов, генеральный директор "Союзмолоко":

- Впервые в стране знаковое мероприятие с приглашением авторитетных зарубежных судей проведено в онлайн-формате. Об Удмуртии уже говорят как о сильнейшем молочном кластере - здесь крепкая, развивающаяся сырьевая переработка, начинается серьезная работа с генетикой в племенном животноводстве. Все это даст потенциал для развития всей молочной индустрии России.

Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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