В Башкирии количество безработных с начала года выросло в 4,5 раза

Пандемия ударила по предприятиям республики, многие из которых пребывали в вынужденном простое либо вовсе закрылись. Как итог - в Башкирии растет количество безработных. По данным министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, на начало года на учете в центрах занятости стояли чуть более 18 тысяч человек, а к 23 июня число ищущих работу превысило 81 тысячу человек.

Для них предусмотрены беспрецедентные меры поддержки: повышенные пособия и доплаты на детей. Половина всех получателей выплат по безработице в Башкирии имеют право только на минимальную сумму, которая с мая выросла с 1,7 тысячи до почти 5,2 тысячи рублей. Самую большую ежемесячную выплату в размере 13,9 тысячи рублей на общую сумму 285 миллионов рублей уже выдали 20,3 тысячям жителей РБ, потерявшим работу в период пандемии. Кроме того, около 24 тысяч человек, стоящих на учете на бирже труда, дополнительно получают выплаты по три тысячи рублей за каждого ребенка ежемесячно. На эти цели уже направили более 60 миллионов рублей.

Суммы получаются существенные, поэтому люди стали активнее обращаться в центры занятости. С 1 апреля 2020 года туда поступило более 87 тысяч заявлений от граждан, которые просили признать их безработными. Такой статус получили 70,6 тысячи человек. Но только треть из них лишилась официального места трудоустройства после первого марта этого года. Почти половина заявителей официально не работала на тот момент больше года.

Для многих это была вынужденная мера: они остались без работы, новую найти не удалось, нужно было на какие-то деньги жить. Поэтому пособия им, действительно, помогли, поддержали в трудную минуту. Но были и такие, кто работал неофициально и решил оформить пособие, узнав о его росте. Есть и граждане, реши­вшие, что не работать выгоднее, чем трудиться.

- У меня была зарплата 13 тысяч рублей, а пособие по безработице больше. Кроме того, получаю доплату на двоих детей по три тысячи рублей на каждого. Конечно, мне выгоднее дома посидеть до лучших времен, - рассказала уфимка Миляуша, трудившаяся до недавнего времени уборщицей.

Она направила заявление в центр занятости по интернету через портал "Работа в России", так как это оказалось значительно проще: никаких бумаг собирать не надо. Так поступило и большинство жителей республики - 67 процентов. В многофункциональные центры обращаются в основном граждане, у которых нет компьютера, но таковых немного.

Повышение пособий тут же породило и своего рода мошеннические схемы. Так, предприимчивые коммерсанты придумали, как использовать выплаты для экономии своих средств. Они увольняют сотрудника, но тот продолжает трудиться на фирму, получая повышенное пособие от государства и небольшую зарплату в конверте.

Правда, это весьма опасно: повышенные пособия - явление временное, а увольнение с работы может стать реальным.

На эту тему весьма резко высказалась вице-премьер правительства Башкирии - министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. Она заявила, что повышенные пособия по безработице - явление временное.

- Мы за то, чтобы люди работали и содержали семьи самостоятельно, рано или поздно увеличенные пособия перестанут выплачивать, поэтому надо думать о трудоустройстве, о том, как кормить своих детей в будущем. В этом могут помочь социальные центры занятости населения, которые занимаются не только выплатой пособий, но и помощью в поиске работы и переобучением, - уточнила глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова.

Многие осудили ее за слишком резкое высказывание, однако это не меняет сути слов вице-премьера, ведь ситуация в регионе достаточно сложная и многие меры поддержки действительно временные. И пока есть такая возможность, нужно искать работу. Тем более в регионе сегодня предлагают около 40 тысяч вакансий. Кадры нужны в таких сферах, как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство. Кроме того, в республике есть возможность получить 100 тысяч рублей на открытие собственного дела, для этого надо стать участником программы адресной социальной помощи на основе соцконтракта. •

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По словам заместителя главы администрации Уфы Николая Фаде­ева, в начале года на одного уфимского безработного приходилось четыре вакантных места. Сегодня на два рабочих места претендуют трое безработных. С начала года число безработных увеличилось на 21,5 тысячи человек. В итоге теперь на учете в уфимском центре занятости состоят 26,6 тысячи горожан.

Цифра

95 тысяч граждан получили пособия по безработице с начала 2020 года в РБ.