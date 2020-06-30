В Оренбуржье составили реестр свободных инвестиционных площадок

Специалисты Корпорации развития Оренбургской области составили реестр инвестиционных площадок, готовых к освоению. По предварительным данным он будет насчитывать порядка 270 объектов с заявленной мощностью коммунальной и инженерной инфраструктуры, транспортной доступностью, состоящих в муниципальной или частной собственности.

- С февраля по март были проведены рабочие встречи с руководителями муниципальных образований Оренбургской области. Главная цель, которую мы преследовали, - сформировать реестр инвестиционных площадок. Фактически мы объехали 39 муниципальных образований Оренбургской области, провели инвентаризацию неиспользуемых земельных участков, производственных площадей, зданий и сооружений, отдельных помещений, - рассказывает генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

Каждая инвестиционная площадка представляет собой объект недвижимости с уточненным официальным статусом и возможными целями использования. Например, это может быть земельный участок для возведения производственного объекта или для ведения сельского хозяйства. При этом учитывается возможность обеспечения электричеством, теплом, газо- и водоснабжением, водоотведением. Также при оценке инвестплощадки учитывается ее местоположение, площадь, наличие трудовых ресурсов и учреждений профессиональной подготовки кадров, удаленность транспортной инфраструктуры. Совокупность этих параметров определяет качество и потенциал площадки. Она может быть рассчитана как на крупного инвестора, так и на представителей малого и среднего бизнеса.

Информация обо всех площадках размещена в открытом доступе на инвестиционном портале Оренбургской области, который в ближайшее время будет презентован региональной Корпорацией развития.

Как рассказали в Корпорации Оренбургской области, портал сделан так, чтобы все было удобно и наглядно. Информация об инвестиционных площадках размещена в соответствующем разделе на виртуальной карте региона, можно в режиме реального времени ознакомиться с подробным описанием любой интересующей территории.

В каждом из районов области обозначен перечень доступных для освоения объектов недвижимости, а также исчерпывающая информация по ним. Указывается не только назначение использования земельного участка, но также наличие природных ископаемых, удаленность в километрах от аэропорта, железной дороги и транспортных магистралей, коммуникации на территории и их расчетная мощность, численность населения и жителей трудоспособного возраста. Здесь же можно скачать схему по технологическому присоединению к энергосетям, схему газоснабжения и региональную программу развития электроснабжения. Указаны прямые контакты лиц, ответственных в муниципалитете за работу с инвесторами. В личном кабинете потенциальный инвестор может задать любой интересующий вопрос и получить на него оперативный ответ.

В дальнейшем перечень инвестиционных площадок в регионе будет расширяться и уточняться.

- В настоящий момент проводится ресурсная оценка инвестиционных площадок, возможность подключения к коммунальной и инженерной инфраструктуре, - пояснил Игнат Петухов. - Реестр инвестиционных площадок - это один из каналов привлечения инвесторов в Оренбургскую область. Располагая свободными ресурсными площадками, область повышает свою инвестиционную привлекательность и открывает новые возможности для инвесторов.