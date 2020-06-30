В Оренбуржье составили реестр свободных инвестиционных площадок

Новости

На Кубани прогнозируют резкое ухудшение погоды 13:11
В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжих 13:08
Глава РСПП: Будущее за независимой оценкой квалификации работников 13:04
Меркель объяснила, почему не ходит в маске 13:00
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показал салон 13:00
Средний Урал впервые за пять лет отправит в армию представителя манси 12:59
Путин, Эрдоган и Рухани проведут видеосаммит 12:59
Путин откроет медцентры в ряде регионов 12:55
Житель Поморья нашел в огороде фрагмент оружия эпохи неолита 12:49
Шохин: Цифровые компетенции стали базовым знанием 12:48
Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки 12:44
Мишустин установил сроки проведения Всероссийской переписи населения 12:43
Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября 12:38
В Сочи из-за схождения лавин исчезло горное озеро 12:30
Самолет США вновь провел разведку у российских баз в Сирии 12:29
Исследования вакцины от COVID-19 на людях планируют начать 15 июля 12:26
В Чечне таксист получил 18 лет колонии за убийство троих военных 12:18
Глава РСПП рассказал про ситуацию на рынке труда 12:11
Анита Цой попала в больницу с коронавирусом 12:10
Утерянный "самый страшный хоррор" Джорджа Ромеро увидит свет 12:10
ЗАГСы в Подмосковье откроются 1 июля 12:08
В Москве пенсионерка отдала миллион рублей мошенникам 12:07
Петербургская клиника заплатит 1,5 миллиона рублей за испорченный нос 12:05
В Москве образовалась пробка из-за съемок сериала "Беспринципные" 12:04
Турбазы на Байкале откроют 3 июля 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
30.06.2020 12:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье составили реестр свободных инвестиционных площадок

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
Специалисты Корпорации развития Оренбургской области составили реестр инвестиционных площадок, готовых к освоению. По предварительным данным он будет насчитывать порядка 270 объектов с заявленной мощностью коммунальной и инженерной инфраструктуры, транспортной доступностью, состоящих в муниципальной или частной собственности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- С февраля по март были проведены рабочие встречи с руководителями муниципальных образований Оренбургской области. Главная цель, которую мы преследовали, - сформировать реестр инвестиционных площадок. Фактически мы объехали 39 муниципальных образований Оренбургской области, провели инвентаризацию неиспользуемых земельных участков, производственных площадей, зданий и сооружений, отдельных помещений, - рассказывает генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Оренбургская область привлекла инвестиций на 210 миллиардов рублей

Каждая инвестиционная площадка представляет собой объект недвижимости с уточненным официальным статусом и возможными целями использования. Например, это может быть земельный участок для возведения производственного объекта или для ведения сельского хозяйства. При этом учитывается возможность обеспечения электричеством, теплом, газо- и водоснабжением, водоотведением. Также при оценке инвестплощадки учитывается ее местоположение, площадь, наличие трудовых ресурсов и учреждений профессиональной подготовки кадров, удаленность транспортной инфраструктуры. Совокупность этих параметров определяет качество и потенциал площадки. Она может быть рассчитана как на крупного инвестора, так и на представителей малого и среднего бизнеса.

Информация обо всех площадках размещена в открытом доступе на инвестиционном портале Оренбургской области, который в ближайшее время будет презентован региональной Корпорацией развития.

Как рассказали в Корпорации Оренбургской области, портал сделан так, чтобы все было удобно и наглядно. Информация об инвестиционных площадках размещена в соответствующем разделе на виртуальной карте региона, можно в режиме реального времени ознакомиться с подробным описанием любой интересующей территории.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
В Оренбуржье создали комфортные условия для развития промышленности

В каждом из районов области обозначен перечень доступных для освоения объектов недвижимости, а также исчерпывающая информация по ним. Указывается не только назначение использования земельного участка, но также наличие природных ископаемых, удаленность в километрах от аэропорта, железной дороги и транспортных магистралей, коммуникации на территории и их расчетная мощность, численность населения и жителей трудоспособного возраста. Здесь же можно скачать схему по технологическому присоединению к энергосетям, схему газоснабжения и региональную программу развития электроснабжения. Указаны прямые контакты лиц, ответственных в муниципалитете за работу с инвесторами. В личном кабинете потенциальный инвестор может задать любой интересующий вопрос и получить на него оперативный ответ.

В дальнейшем перечень инвестиционных площадок в регионе будет расширяться и уточняться.

- В настоящий момент проводится ресурсная оценка инвестиционных площадок, возможность подключения к коммунальной и инженерной инфраструктуре, - пояснил Игнат Петухов. - Реестр инвестиционных площадок - это один из каналов привлечения инвесторов в Оренбургскую область. Располагая свободными ресурсными площадками, область повышает свою инвестиционную привлекательность и открывает новые возможности для инвесторов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Мишустин установил сроки проведения Всероссийской переписи населения
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Резервистов призовут на военные сборы