В Пензе откроют отделение реабилитации на базе станции "скорой помощи"

На базе корпуса станции "скорой помощи" в Пензе откроют отделение реабилитации. Об этом стало известно в понедельник в ходе визита в регион председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Спикер парламента и губернатор Пензенской области осмотрели отремонтированный Центр неотложной помощи и ознакомились с работой служб областной станции "скорой".

- Четыре года назад мы вместе с губернатором Пензенской области приезжали сюда, здесь было заброшенное здание, и тогда приняли решение: вместе реализовать проект, который позволит в большом корпусе собрать все учреждения, которые занимаются оказанием скорой медицинской помощи, - рассказал Вячеслав Володин. - По предложению губернатора Пензенской области, экспертов в сфере здравоохранения было решено, что вместе мы реализуем этот проект. Нам удалось сделать все, чтобы создать современные условия для медицинских работников.

Обновленный медицинский центр был введен в строй благодаря финансированию в размере 120 миллионов рублей. Здание капитально отремонтировали, оснастили необходимым оборудованием. Теперь здесь в одном месте качественно оказывают разные виды медицинской помощи - от травм до острой зубной боли. Примечательно, что пациентов принимают в любое время суток без предварительной записи. Здесь же работает один из самых современных колл-центров "скорой помощи". Созданы комфортные условия для отдыха бригад и медицинских работников.

- Работа скорой медицинской помощи очень важна, особенно в период распространения коронавирусной инфекции, - отметил Иван Белозерцев.

В ходе визита Вячеслава Володина была достигнута договоренности, благодаря которой появляется возможность создания на территории комплекса, включающего службы и отделения скорой и неотложной медицинской помощи, также центра реабилитации. Это позволит обеспечить полноценные условия для пациентов, которые будут проходить восстановление после травм и хирургических вмешательств.

- Заброшенное здание приведено в порядок и, самое главное, оно функционирует. Сейчас последнюю точку нужно поставить, чтобы здесь появилось отделение реабилитации. Если нам удастся это сделать в течение двух лет, тогда можно будет сказать, что есть все необходимое для того, чтобы полноценно и эффективно работала областная станция "скорой помощи". И дальше эти возможности должны быть реализованы для оказания медицинских услуг нашим гражданам, - пояснил Вячеслав Володин.

Глава региона отметил поддержку социально значимых проектов региона на федеральном уровне, а также финансовое содействие, оказанное при реконструкции областной станции "скорой помощи". Ранее при поддержке федерального центра также были закуплены 30 автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в межрайонные больницы и сейчас оказывают помощь жителям сельской местности. За три года в общей сложности пензенская служба "скорой помощи" обновила 113 единиц автопарка, в том числе реанимобили, которые оказались незаменимы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Справка "РГ"

Визит Вячеслава Володина в Пензенскую область состоялся накануне общероссийского голосования 1 июля. Председатель Государственной Думы работает в своем избирательном округе, посещая все входящие в него области: Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую. Один из пунктов программы рабочих визитов - разъяснение и обсуждение поправок к Конституции.