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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Пензе врачам бесплатно передадут более ста квартир

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Около ста квартир предоставят нуждающимся в жилье врачам в Пензенской области. В таком объеме социальная поддержка специалистам в регионе еще не оказывалась.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующее решение принял глава региона Иван Белозерцев после передачи в региональную собственность около 200 квартир в многоэтажном доме на улице Антонова в Пензе. Ключи от них получат специалисты из приоритетных для региона отраслей.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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- Несколько квартир через министерство спорта получат приглашенные и местные профессиональные тренеры, чьи воспитанники показывают хорошие результаты. Через министерство культуры несколько квартир будет выделено для артистов театра, работников культуры, преподавателей, которые могли бы работать на развитие отрасли. Необходимо также предусмотреть жилье и для специалистов в IT-сфере, - пояснил Иван Белозерцев.

Часть квартир будут зарезервированы для маневренного фонда мэрии Пензы. Потребность в нем увеличилась в связи с расселением из ветхого и аварийного жилья.

Профильные ведомства до конца недели должны определиться со списками и начать оформление документов по передаче жилья.

Ранее первые семь врачей, работающих в пензенской клинической больнице имени Г. А. Захарьина, уже получили ключи от новых квартир в микрорайоне "Чистые пруды". Здесь за счет бюджета регион приобрел 30 квартир, которые передадут под служебное жилье медицинским учреждениям.

Обеспечение медработников квадратными метрами является одним из механизмов снижения дефицита специалистов в отрасли. Условия получения служебного жилья медицинским работником прописаны в постановлении правительства Пензенской области № 379 от 1 июля 2019 года "Об утверждении порядка предоставления служебных жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Пензенской области".

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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В июне в Законодательное собрание региона губернатор также внес законопроект, в соответствии с которым медицинские работники ряда специальностей будут наделены правом на получение земельного участка в безвозмездное пользование. Депутаты одобрили законопроект единогласно.

Как пояснили в правительстве Пензенской области, участок может использоваться для строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. Перечень специалистов, которые смогут воспользоваться льготой, сформировал региональный минздрав с учетом реальной потребности на местах. В него вошли все районы области, причем в каждом - свой набор дефицитных специалистов. В основном, это УЗИ-диагносты, терапевты, акушеры. Право на льготы получили как врачи, так и медсестры. При выделении участка будет учитываться принцип нуждаемости. Главное условие - медработники должны проживать в том муниципальном образовании, в котором работают.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Долгие годы у наших медицинских работников не было возможности получать жилье на таких условиях. Эту несправедливость мы исправили. Молодой специалист или уже опытный, но своего жилья не имеющий, может его получить. Это очень важно. Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях. Квартиру может получить любой врач, независимо от возраста, стажа работы, специальности. Главный критерий - нуждаемость в жилье. В отрасли есть кадровый дефицит. Я уверен, что новая региональная мера поддержки, наряду с уже имеющимся, позволит нам решить проблему в ближайшие годы.

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