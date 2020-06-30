Новости

Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России 19:19
Всероссийскую перепись населения официально перенесли на апрель 2021 года 19:14
Создан первый жидкий протез сетчатки 19:14
Зеленский заявил, что Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса 19:11
Джонни Депп может стать новым Джокером в киновселенной DC 19:09
В Петербурге разрешили работу музеев 19:05
Курс евро впервые за две недели поднялся выше 80 рублей 19:01
УПЦ отменила крестный ход на праздник Крещения Руси 18:58
Володин: Пандемия сделала более актуальными поправки в Конституцию 18:55
Глава Крыма отказался ограничить продажу алкоголя в многоэтажках 18:55
Под Костромой во время экскурсии волчица напала на ребенка 18:55
Раскрыта одна из главных тайн Иерусалима времен вавилонского плена 18:52
Четырех петербуржцев госпитализировали после урагана 18:50
Ростуризм: Спрос на поездки внутри РФ может превысить показатели 2019 года 18:43
Индонезийская градоначальница на коленях извинилась перед горожанами за COVID 18:37
С 1 июля авиарейсы на черноморское побережье будут выполняться из десятков городов 18:30
Вышел новый трейлер сериала "Проклятая" с "Флоки" из "Викингов" 18:19
Роскосмос: Ракету-носитель "Ангара" могут сделать многоразовой 18:18
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса 18:16
Путин поблагодарил военных медиков за борьбу с коронавирусом 18:08
Genesis запустил в РФ подписку на авто и анонсировал выход новинок 17:59
Рапота: Ржевский мемориал превзошел самые смелые ожидания 17:55
Рособрнадзор: Пробные ЕГЭ прошли штатно 17:51
На 99-м году жизни умер актер Карл Райнер 17:43
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Как изменят жизнь россиян новые законы
Как изменят жизнь россиян новые законы
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 18:34
Проект: В регионах

Антивирус для программистов

Новые отраслевые преференции для IT-компаний могут оказаться недостаточными для успешного ведения бизнеса
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 140(8194)
На минувшей неделе IT-компании получили долгожданную поддержку от государства в рамках антивирусных мер. До этого было принято считать, что IT-отрасль меньше всего пострадала от введения режима самоизоляции.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Суровые айтишники и продвинутые программисты давно работают на удаленке, из дома их не вытащить, а питаются они исключительно пиццей, пять раз в день ее приносит им курьер. Такой стереотип сложился в обществе. Оказалось, он далек от реальности: IT-отрасль, как и многие другие, сейчас остро нуждается в реанимационных мерах.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Мишустин: Вести IT-бизнес за рубежом должно стать выгоднее из России

Ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, которая активно сотрудничает с коллегами из других регионов, провела исследование среди своих постоянных участников и партнеров, чтобы выяснить, какое влияние оказал коронавирус и сопутствующие ему ограничения на отрасль.

В опросе принимали участие руководители компаний, занимающихся разработкой собственного программного обеспечения и выполняющих работу на заказ, в том числе в таких узких направлениях, как производство игр, оборудования консалтинг, системная интеграция. Во время пандемии работы у всех хватало, на некоторых буквально сыпались заказы о запуске или перенастройке интернет-магазинов, удаленных сервисов и внутренних каналов связи.

Выяснилось, что ни одна местная IT-компания при пессимистическом сценарии развития дальнейших событий не рассчитывает получить прибыль во втором квартале этого года. При оптимистическом же некоторые надеются на реализацию тех планов, которые были в начале года, но не на их перевыполнение. Большинство же ожидают существенного падения прибыли: на 20-50 процентов. При этом оптимистов становится все меньше, что связано с общим падением деловой активности и скукоживанием рынка.

Подавляющее большинство опрошенных руководителей (78 процентов) готовы выплачивать заработную плату сотрудникам в прежнем объеме без урезания премий и бонусов. Еще 14 процентов респондентов допустили сокращение зарплат до 15 процентов, остальные затруднились ответить. И только одна компания призналась, что уже урезала зарплаты сотрудникам вдвое. О сокращении штатов речь пока не ведется.

- Наиболее часто упоминаемая проблема в условиях пандемии - это задержка платежей за выполненные работы. С ней столкнулись две трети опрошенных. Четверть отметили возникшие риски провала проектов по тендерам для государства и крупных корпораций, пришлось переносить сроки по согласованным договорам. Также актуальна проблема потери потенциальных клиентов из-за сокращения расходов на аутсорсинг, - говорит автор исследования президент Ассоциации SECON Максим Семенкин.

Стало очевидно, что без финансовой поддержки отрасли тоже не обойтись. Провозглашенное снижение налога на прибыль в семь раз (с 20 до трех процентов) со стороны может показаться существенным подарком судьбы. Но на деле это актуально только для крупных компаний. В Пензенской области еще пять лет назад ввели аналогичную меру поддержки, снизив для IT-сферы налог на прибыль до 16,5 процента, - по факту это оказалось актуально для двух-трех компаний. Большинство же зарегистрированных в регионах IT-структур относятся к малому или даже микробизнесу и пользуются упрощенной системой налогообложения. А желающих перенести свой бизнес на местную почву, сдобренную налоговыми послаблениями, увы, тоже не появилось.

Фото: Istock
С чего начать малый бизнес после пандемии

Не секрет, что специалисты цифровой отрасли имеют высокие заработки и уплата обязательных взносов - самая существенная статья расходов. Поэтому снижение страховых взносов за работающих станет по-настоящему востребовано отраслью. Сейчас такие преференции предоставляют некоторые территории опережающего развития в регионах. Но переводить туда бизнес, пусть даже удаленный, непросто.

Больше половины IT-компаний ждут от государства помощь в виде прямых субсидий, освобождения от налогов и других платежей, хотят претендовать на получение беспроцентных кредитов и отсрочку выплат в бюджетные и внебюджетные фонды.

В сложившихся условиях айтишники особо рассчитывают на формирование спроса на услуги софтверных компаний со стороны государства, что могло бы реально поддержать отрасль.

Режим самоизоляции продолжается в Пензе уже три месяца. За это время многие реально отвыкли от офиса. Но 53 процента руководителей IT-компаний мечтают вернуть сотрудников под присмотр. Однако есть те, у кого пришло понимание, что лучше удаленка, в офис больше ни ногой - за это семь процентов опрошенных.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе