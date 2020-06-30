На минувшей неделе IT-компании получили долгожданную поддержку от государства в рамках антивирусных мер. До этого было принято считать, что IT-отрасль меньше всего пострадала от введения режима самоизоляции.

Суровые айтишники и продвинутые программисты давно работают на удаленке, из дома их не вытащить, а питаются они исключительно пиццей, пять раз в день ее приносит им курьер. Такой стереотип сложился в обществе. Оказалось, он далек от реальности: IT-отрасль, как и многие другие, сейчас остро нуждается в реанимационных мерах.

Ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, которая активно сотрудничает с коллегами из других регионов, провела исследование среди своих постоянных участников и партнеров, чтобы выяснить, какое влияние оказал коронавирус и сопутствующие ему ограничения на отрасль.

В опросе принимали участие руководители компаний, занимающихся разработкой собственного программного обеспечения и выполняющих работу на заказ, в том числе в таких узких направлениях, как производство игр, оборудования консалтинг, системная интеграция. Во время пандемии работы у всех хватало, на некоторых буквально сыпались заказы о запуске или перенастройке интернет-магазинов, удаленных сервисов и внутренних каналов связи.

Выяснилось, что ни одна местная IT-компания при пессимистическом сценарии развития дальнейших событий не рассчитывает получить прибыль во втором квартале этого года. При оптимистическом же некоторые надеются на реализацию тех планов, которые были в начале года, но не на их перевыполнение. Большинство же ожидают существенного падения прибыли: на 20-50 процентов. При этом оптимистов становится все меньше, что связано с общим падением деловой активности и скукоживанием рынка.

Подавляющее большинство опрошенных руководителей (78 процентов) готовы выплачивать заработную плату сотрудникам в прежнем объеме без урезания премий и бонусов. Еще 14 процентов респондентов допустили сокращение зарплат до 15 процентов, остальные затруднились ответить. И только одна компания призналась, что уже урезала зарплаты сотрудникам вдвое. О сокращении штатов речь пока не ведется.

- Наиболее часто упоминаемая проблема в условиях пандемии - это задержка платежей за выполненные работы. С ней столкнулись две трети опрошенных. Четверть отметили возникшие риски провала проектов по тендерам для государства и крупных корпораций, пришлось переносить сроки по согласованным договорам. Также актуальна проблема потери потенциальных клиентов из-за сокращения расходов на аутсорсинг, - говорит автор исследования президент Ассоциации SECON Максим Семенкин.

Стало очевидно, что без финансовой поддержки отрасли тоже не обойтись. Провозглашенное снижение налога на прибыль в семь раз (с 20 до трех процентов) со стороны может показаться существенным подарком судьбы. Но на деле это актуально только для крупных компаний. В Пензенской области еще пять лет назад ввели аналогичную меру поддержки, снизив для IT-сферы налог на прибыль до 16,5 процента, - по факту это оказалось актуально для двух-трех компаний. Большинство же зарегистрированных в регионах IT-структур относятся к малому или даже микробизнесу и пользуются упрощенной системой налогообложения. А желающих перенести свой бизнес на местную почву, сдобренную налоговыми послаблениями, увы, тоже не появилось.

Не секрет, что специалисты цифровой отрасли имеют высокие заработки и уплата обязательных взносов - самая существенная статья расходов. Поэтому снижение страховых взносов за работающих станет по-настоящему востребовано отраслью. Сейчас такие преференции предоставляют некоторые территории опережающего развития в регионах. Но переводить туда бизнес, пусть даже удаленный, непросто.

Больше половины IT-компаний ждут от государства помощь в виде прямых субсидий, освобождения от налогов и других платежей, хотят претендовать на получение беспроцентных кредитов и отсрочку выплат в бюджетные и внебюджетные фонды.

В сложившихся условиях айтишники особо рассчитывают на формирование спроса на услуги софтверных компаний со стороны государства, что могло бы реально поддержать отрасль.

Режим самоизоляции продолжается в Пензе уже три месяца. За это время многие реально отвыкли от офиса. Но 53 процента руководителей IT-компаний мечтают вернуть сотрудников под присмотр. Однако есть те, у кого пришло понимание, что лучше удаленка, в офис больше ни ногой - за это семь процентов опрошенных.

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