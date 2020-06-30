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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми женщина отсудила у больницы два миллиона за смерть сына

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Орджоникидзевский районный суд города Перми удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда с Городской клинической больницы № 6.

Фото: iStock
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Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, с иском в суд обратилась жительница Перми, которая заявила, что с доношенной беременностью поступила в акушерское отделение медицинского учреждения. При родах возникли осложнения. В тяжелом состоянии новорожденный мальчик был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а затем в Детскую клиническую больницу № 13. После проведения реанимационных мероприятий была констатирована смерть ребенка.

В ходе рассмотрения дела судом была назначена судебная экспертиза. Согласно выводам экспертной комиссии, причиной смерти мальчика явилось кислородное голодание головного мозга. При этом каких-либо медицинских данных о наличии у плода во внутриутробном периоде развития пороков головного мозга не описано. Следовательно, между выявленными недостатками и смертью мальчика имелась причинно-следственная связь, носящая косвенный характер.

Суд определил размер компенсации за некачественно оказанные медицинские услуги в размере двух миллионов рублей.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Халатность врачей

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