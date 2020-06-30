В Прикамье пенсионерка при "чистке ауры" обокрала двух женщин

Лысьвенский суд Пермского края признал виновной 65-летнюю женщину в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщили в городском суде.

За обман ее приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно. Пенсионерка ходила по квартирам жителей Лысьвы, знакомилась с такими же, как она, пожилыми женщинами и проводила с ними обряды по снятию порчи и очистке ауры.

Метод мошенничества был прост. Обманщица заявляла старушкам, что в их квартире что-то нечисто и бралась освободить жилье от зла. Но для этого она просила завернуть все деньги и драгоценности в газету и дать ей. Делая вид, что проводит некий обряд, мошенница подменяла газетные свертки, возвращая пенсионеркам пустой. Чтобы те сразу не хватились пропажи, она убеждала их в течение трех дней не разворачивать газету, иначе порча опять вернется.

Таким способом мошенница обманула двух жительниц Лысьвы на сумму 312 тысяч рублей. Деньги она потратила на свои нужды. Однако ее задержали и привлекли к уголовной ответственности, приговор пока в законную силу не вступил.