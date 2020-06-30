Организации, продающие газеты и журналы, обратились в областную прокуратуру с жалобой на действия муниципальных чиновников, которые добиваются закрытия газетных киосков. Предприниматели обвиняют сотрудников городской администрации в том, что они в конце прошлого года не провели конкурс по предоставлению участков для продажи печатной продукции, а теперь привлекают владельцев газетных киосков к административной ответственности за якобы незаконное предпринимательство.

- Правительство РФ даже во время ограничений, связанных с пандемией, отнесло газеты к предметам первой необходимости и не запрещало их продажу. И в то же время со стороны муниципалитета нам выдвигаются необоснованные претензии, - рассказывает директор ИД "Волга-Медиа" Мария Усова.

По словам предпринимательницы, к трем небольшим сетям, которые занимаются сейчас продажей периодики в Саратове, городская администрация в арбитражный суд подала примерно полтора десятка исков в связи с завершением сроков аренды. Причем продлевать эти договоры муниципалитет отказывается. Как объясняет менеджер, не все газетные киоски рентабельны, и, чтобы сохранить сеть распространения, убыточные точки содержат за счет прибыльных. Поэтому прекращение торговли даже в одном из киосков приводит к закрытию других точек. В результате работы могут лишиться сотни людей, не только киоскеры, но и работники типографий, служб доставки, СМИ.

Не все газетные киоски рентабельны, и, чтобы сохранить сеть распространения, убыточные точки содержат за счет прибыльных

В свою очередь, как уверяют в мэрии, никакой специальной кампании городские чиновники по сносу газетных киосков не проводят. По словам председателя городского комитета по управления имуществом Светланы Чеконовой, муниципальная власть "планомерно" освобождает незаконно занятые земельные участки.

- В результате инвентаризации были выявлены нестационарные торговые объекты по распространению газетно-журнальной продукции, у которых либо истек срок аренды, либо земельный участок используется не по целевому назначению, - объясняет чиновница. - Например, продают цветы вместо печатной продукции... Мы требуем освободить земельные участки, на которые отсутствуют права у третьих лиц. Лишь после приведения участка в первоначальное состояние мы вновь сможем инициировать конкурсную процедуру по предоставлению его в аренду.

У предпринимателей заявления представителя администрации вызывали удивление. Все-таки продажа ежедневных газет -это постоянная деятельность и отличается от сезонной торговли мороженым, квасом и арбузами. Требование демонтировать газетный киоск перед проведением конкурса выглядит по меньшей мере странно.

Еще десять лет назад в Саратове работало несколько сотен киосков, продававших газеты и журналы, затем их количество городские власти сократили до 150. Несколько лет назад обанкротилось крупнейшее в регионе и старейшее предприятие по распространению периодики "Роспечать". Работа его во многом была дезорганизована отказом мэрии продлить договоры аренды на земельные участки. Судя по выложенной на официальном сайте муниципалитета схеме размещения нестационарных объектов, сейчас в городе для газетных киосков оставлено всего 97 мест. Однако, по словам предпринимателей, печатной продукцией реально торгует около полусотни павильонов.

В ряде других муниципалитетов региона ситуация сходная: чиновники отчитываются перед начальством, что места для реализации печатной продукции выделены, однако газетных киосков там давно нет, вместо них ларьки, которые продают овощи и другие продукты.

- Практика показывает: если газетный кисок перестает работать, то уже через несколько лет восстановить его на этом месте невозможно - покупатели ушли, - рассказывает руководитель еще одной саратовской сети газетных киосков "Волга Пресс" Петр Фартуков.

Например, на площади Кирова рядом с Саратовским цирком много лет работали газетные киоски, однако после проводимой сейчас реконструкции площади муниципальные власти размещать такие торговые точки там не планируют. В прошлом году убрали киоски с прессой с пешеходной зоны - проспекта Кирова.

В дальнейшем, по мнению предпринимателей, ситуация будет только ухудшаться. К будущему году власти Саратова должны утверждать новую схему нестационарных объектов торговли, куда газетные павильоны просто не попадут, поскольку она будет составляться с учетом новых правил благоустройства, содержащих жесткие требования к размещению таких объектов. Правилами установлено предельное расстояние размещения павильонов в нескольких метрах от фасадов домов, деревьев, киоски не должны располагаться рядом с линиями электропередач или над подземными коммуникациями.

- В настоящее время ни один киоск, торгующий газетами, этим требованиям не соответствует, поскольку они принимались без учета реальной ситуации в городе, узких тротуаров на многих улицах, - утверждает Мария Усова.

По мнению предпринимательницы, исправить ситуацию могло бы внесение изменений в муниципальные правила благоустройства, исключение избыточных требований в отношении киосков, продающих печатную продукцию.

Мнение

Лидия Златогорская, председатель Саратовского отделения Союза журналистов России:

- В нашем городе давно идет последовательное уничтожение розничной продажи периодики: повышали арендную плату, отказывали в продлении договоров аренды, много раз требовали изменить дизайн газетных киосков. Пока люди еще могут купить газеты в розницу, однако скоро это станет невозможным. Хотя у каждого человека должен быть выбор и право читать любимую газету.