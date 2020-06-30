Жителя Уфы осудили на три года за призывы к терроризму

Житель Уфы признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремисткой деятельности и публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.

Следствие установило, что 45-летний уфимец подготовил серию видеороликов, в которых демонстрировал холодное оружие, называя его "мечом зятя Мухаммеда". Мужчина призывал к борьбе ("джихаду") с "неверными" и вступлению в ряды международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир" (прим.ред. - организация запрещена в РФ) и присоединению к Исламскому государству. Эти видео уфимец разместил в интернете.

В ходе суда он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в особом порядке и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Справка "РГ"

Международная террористическая организация "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" запрещена в России с 14 февраля 2003 года по решению Верховного суда. В связи с этим любое участие в деятельности "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" на территории России считается уголовным преступлением.