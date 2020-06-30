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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более половины отремонтированных дворов Новосибирска готовы к приемке

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске более половины внутриквартальных территорий, которые предстоит благоустроить в этом году, уже находятся в стадии приемки. Большой объем работ проделан в центральной части города. Их ход проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В начале июля планируется завершить благоустройство двора на улице Залесского в районе Новосибирского государственного медицинского университета. Площадь участка, который протянулся от дома №5 до дома №7 на улице Медкадры, превышает 2,7 тысячи квадратных метров. Стоимость работ составляет 4,25 миллиона рублей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Мэр Новосибирска поддержал благоустройство двора силами застройщика

Главной задачей в этом случае было обустройство подъездных путей. Дело в том, что во дворе расположены бассейн, спортивный городок и детский сад.

Не менее крупный объект - двор между домами №153а и №153б на Красном проспекте. Его комплексный ремонт обошелся городскому бюджету в шесть миллионов рублей.

- Здесь не было ни тротуаров, ни нормального спуска, а уклон достаточно крутой. Сейчас эти работы сделаны: оформлен въезд во двор, заасфальтирована дорога, отремонтирована лестница. Кстати, к ремонту лестниц и подпорных стенок мы приступили с этого года, увеличив тем самым перечень работ по ремонту внутриквартальных территорий, - рассказал об особенностях этого проекта Анатолий Локоть.

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Валерия Науменко, двор на Красном проспекте стал примером того, как можно решить проблему совместными усилиями - мэрии и депутатского корпуса.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Мы всегда стараемся помочь нашим избирателям в решении важных вопросов и хотим, чтобы люди понимали: исход зависит от их активной позиции, - отметил он.

Напомним, что в 2020 году на ремонт внутриквартальных территорий Новосибирска предусмотрено 420 миллионов рублей из бюджета области (по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания региона) и городского бюджета (по наказам избирателей депутатам Совета депутатов).

Всего в Новосибирске запланировано отремонтировать 220 внутриквартальных территорий.

- Благодаря погодным условиям и организации темп работ в этом году оказался значительно выше обычного. К настоящему времени в стадии приемки находится 121. Работы принимаются только после того, как качество ремонта получит одобрение жителей, - отметил глава города.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

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