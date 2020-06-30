Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку

Главного госинспектора труда Иркутской области обвинили в получении взятки. Следственный комитет расследует в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

Как сообщили в СКР по региону, следствие предполагает, что конце 2019 года обвиняемый получил от генерального директора одной из компании 150 тысяч рублей. Деньги предлагались за сокрытие нарушений по технике безопасности и охране труда, выявленных при проверке после несчастного случая, в результате которого погибли 2 человека.

Обвиняемый дал признательные показания. Суд поместил его под домашний арест.

Ранее генеральный директор компании был задержан за дачу взятки в размере 450 тысяч рублей чиновнику администрации Иркутска.