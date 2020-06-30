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Проект: В регионах

Переселение граждан из аварийного жилья - экзамен для глав на профпригодность

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел селекторное совещание с главами муниципальных образований региона. Руководители территорий отчитались, как проходит переселение граждан из аварийного жилья в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Программа реализуется в крае с 2019 года.

По информации краевого министерства строительства, до 2025 года на эти цели предусмотрено 18,6 миллиарда рублей. Из них 13,2 миллиарда рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и 5,4 миллиарда рублей - краевого бюджета. В программе участвуют 48 муниципальных образований. За это время предполагается расселить 1021 аварийный жилой дом общей площадью 315,4 тысячи квадратных метров, где проживает 18,5 тысячи человек.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Программа состоит из нескольких этапов. Первый охватывает 2019 и 2020 годы. Одновременно Минстрой края реализует второй этап, рассчитанный на 2020-2021 годы.

"На сегодня расселено 14 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, где проживало 689 человек. До конца года предполагается переселить почти две тысячи людей", - проинформировал главу региона министр строительства края Сергей Козупица.

Главная проблема сегодня - это разная степень подготовки муниципальных образований края к реализации программы. Лучше других подготовились Канск, Лесосибирск и Иланский район. Сложная ситуация сложилась в Дивногорске, Мотыгинском и Енисейском районах. Губернатор по итогам отчетов глав отстающих территорий заявил, что работу в данном направлении необходимо переводить в системное русло и оперативно исправлять ситуацию.

"Прошу руководителей всех муниципальных образований, участвующих в программе расселения из аварийного жилья - а это большая часть территории края, - очень серьезно отнестись к ее исполнению. Никто за вас не проведет работу с застройщиками, с собственниками, не подготовит проектно-сметную документацию и не позаботится о земельных участках. Краевая власть, профильное министерство может оказать вам методическую помощь, но мы не должны компенсировать нерасторопность и безответственность, которая, к сожалению, иногда имеет место быть. Хочу, чтобы вы осознали, что эффективность реализации этой программы мы будем оценивать самым серьезным образом. Она является для вас персональным экзаменом на профессиональную пригодность", - обратился к главам муниципальным образований Александр Усс.

Также губернатор напомнил, что руководители территорий обязаны уделять особое внимание вопросам качества жилья, которое предназначается для переселения граждан из аварийных домов. Вопрос переселения из аварийного жилфонда находится на личном контроле Александра Усса.

Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

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