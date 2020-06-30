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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Старейшему дереву на байкальском острове Ольхон исполнилось 777 лет

Текст: Екатерина Дементьева

Самой старой лиственнице на байкальском острове Ольхон исполнилось 777 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Заповедное Прибайкалье".

Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта
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В 2018 году на Ольхоне состоялась экспедиция Всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы". Тогда эксперты обследовали около тридцати реликтовых деревьев на острове и установили их возраст. В том числе и этого.

У лиственницы есть свое имя - Страж Ольхона. Она внесена в национальный реестр старовозрастных деревьев и реестр Байкальских раритетных деревьев. И у нее есть все шансы получить статус "памятника природы", если туристы не уничтожат реликтовое дерево.

На острове несколько возрастных лиственниц - у всех есть имена - Когти Орла, Торжество жизни, Две сестры. Вопреки суровому климату, бурям, молниям, сгибавшим и ломавшим стволы, эти деревья продолжали жить - пускали новые корни, формировали новые стволы, росли лежа. Они отличаются причудливой формой.

К сожалению, отдыхающие не всегда испытывают уважение к почтенному возрасту лиственниц - многие ветви, засохших, как кажется неосведомленным людям, деревьев, порубили, на корнях разводили костры. Хотя территория относится в Прибайкальскому национальному парку, здесь запрещено движение автомобилей, мото- и квадроциклов, нельзя разбивать палатки, а тем более разводить костры.

Сейчас государственные инспекторы "Заповедного Прибайкалья" регулярно патрулируют территорию и контролируют соблюдение природоохранного режима Прибайкальского национального парка.

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