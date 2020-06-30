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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Турбазы на Байкале откроют 3 июля

Текст: Екатерина Дементьева

Туристические базы в Иркутской области откроют с 3 июля. Об этом сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Ранее врио губернатора заявлял, что отрасль из-за пандемии понесла ощутимый ущерб. Для поддержки предприятий сферы туризма были внесены изменения в указ, предписывающий ограничения на период самоизоляции. Турбазы, отели, кемпинги, гостевые дома смогут открыться при строгом соблюдении санитарных требований.

Фото: iStock
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Как отмечают в агентстве по туризму Иркутской области, размещать гостей можно в номерах с отдельными входами с улицы. Загрузка номерного фонда не должна превышать 50 процентов. Запрещено использование бассейнов, СПА, соляриев, саун. На территории мест отдыха нельзя открывать рестораны, кафе, столовые, бары. Исключение сделано только для летних веранд - при расстановке столиков на дистанции в 1,5 -2 метра. Также можно продавать еду навынос.

Все предприятия туротрасли и гостиничного бизнеса должны уведомить власти о возобновлении своей деятельности не позднее, чем за пять дней до начала работы.

Напомним, что в Иркутской области режим самоизоляции продлен до 12 июля. По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 30 июня зарегистрировано 7553 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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