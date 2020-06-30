В Иркутской области мошенники построили финансовую "пирамиду"

Слава покойного финансового гения Мавроди не дает спать другим аферистам, которые время от времени изобретают новые, но похожие по своей сути "пирамиды".

Очередной такой "инвестиционный проект" появился в Иркутской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что злоумышленники под видом специалистов в финансовой сфере предлагали выгодное вложение денег, обещая инвесторам большие дивиденты. Ноу-хау в этой афере стал способ общения мошенников со своими жертвами. Они не встречались с ними лично, не пытались их обаять или загипнотизировать. Для привлечения клиентов они использовали социальные сети.

Один из потерпевших понял, что его обманули, и тоже воспользовался интернетом. Он обратился за помощью в полицию Иркутской области через онлайн-сервис приема обращений граждан официального сайта МВД России.

Вычислили аферистов сотрудники отдела "К" Главного управления МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками отдела полиции Межмуниципального управления МВД России "Братское". Они установили их личности и задержали.

При обысках в квартирах фигурантов были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты к ним, банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Когда полицейские изучили данные с изъятых носителей информации, то пришли к выводу, что злоумышленники таким же способом обманули еще 21 человека. Ими оказались жители нескольких регионов России.

Ирина Волк сообщила, что по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, возбуждено 22 уголовных дела, которые соединены в одно производство.