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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области мошенники построили финансовую "пирамиду"

Текст: Михаил Фалалеев

Слава покойного финансового гения Мавроди не дает спать другим аферистам, которые время от времени изобретают новые, но похожие по своей сути "пирамиды".

В Костроме осудили банду "магов"-мошенников

Очередной такой "инвестиционный проект" появился в Иркутской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что злоумышленники под видом специалистов в финансовой сфере предлагали выгодное вложение денег, обещая инвесторам большие дивиденты. Ноу-хау в этой афере стал способ общения мошенников со своими жертвами. Они не встречались с ними лично, не пытались их обаять или загипнотизировать. Для привлечения клиентов они использовали социальные сети.

Один из потерпевших понял, что его обманули, и тоже воспользовался интернетом. Он обратился за помощью в полицию Иркутской области через онлайн-сервис приема обращений граждан официального сайта МВД России.

Вычислили аферистов сотрудники отдела "К" Главного управления МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками отдела полиции Межмуниципального управления МВД России "Братское". Они установили их личности и задержали.

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При обысках в квартирах фигурантов были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты к ним, банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Когда полицейские изучили данные с изъятых носителей информации, то пришли к выводу, что злоумышленники таким же способом обманули еще 21 человека. Ими оказались жители нескольких регионов России.

Ирина Волк сообщила, что по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, возбуждено 22 уголовных дела, которые соединены в одно производство.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Финансовые пирамиды

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