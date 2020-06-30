Новости

Более 400 объектов размещения в Крыму готовы к приему туристов 11:09
В Волгограде сгорел автобус 11:07
Вдову Кобзона, попавшую в больницу с подозрением на COVID-19, выписали 11:06
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских 11:03
В Иркутской области мошенники построили финансовую "пирамиду" 11:00
Премьеру "Мулан" снова перенесли 11:00
Минтранс РФ изучит необходимость железнодорожной ветки Керчь - Симферополь 10:57
В Иркутской области три человека погибли при ремонте колодца 10:55
В Сочи на границе задержали приборы ночного видения 10:51
Кейт Уинслет сыграет военного фотокорреспондента 10:51
Аксенов дал прогноз ценам после запуска грузовых поездов в Крым 10:42
В пяти городах Беларуси открыты участки для голосования россиян 10:38
Рада: Зеленский может стать последним президентом на Украине 10:36
Кадыров заявил о скорой отмене двухнедельного карантина в Чечне 10:36
ВЦИОМ отмечает рост активности россиян на голосовании по поправкам 10:33
Опубликовано видео задержания готовившего теракт во Владикавказе 10:33
В Ульяновске районный суд эвакуировали из-за подозрительного предмета 10:28
В Прикамье пенсионерка при "чистке ауры" обокрала двух женщин 10:12
На алмазном руднике в Якутии произошел пожар 10:11
По Крымскому мосту прошли первые грузовые поезда 10:11
МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний 10:07
В Курганской области появился новый профессиональный праздник 10:04
В Нижегородской области при пожаре погибли четыре человека 10:00
Kia подтвердила остановку продаж кроссовера Kia Seltos в России 10:00
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе 09:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30.06.2020 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области три человека погибли при ремонте колодца

Текст: Екатерина Дементьева

Трое работников управляющей компании города Вихоревка погибли, занимаясь ремонтом труб в колодце. Известно, что мужчинам было 38, 60 и 63 года.

В Приамурье двое мужчин провалились в колодец, один погиб

По словам очевидцев, сначала в колодец спустились сварщик и слесарь. Затем слесарь поднялся на поверхность, а второй рабочий не смог. На помощь спустился мастер участка, но сразу потерял сознание. Следом обратно в колодец полез и слесарь и тоже потерял сознание.

Трагедия произошла накануне. Сегодня прокуратура Иркутской области начала проверку по факту их гибели. По предварительным данным, мужчины погибли от удушья из-за скопления газов на дне колодца.

Тем временем Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию достигла 90%
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством