В Иркутской области три человека погибли при ремонте колодца

Трое работников управляющей компании города Вихоревка погибли, занимаясь ремонтом труб в колодце. Известно, что мужчинам было 38, 60 и 63 года.

По словам очевидцев, сначала в колодец спустились сварщик и слесарь. Затем слесарь поднялся на поверхность, а второй рабочий не смог. На помощь спустился мастер участка, но сразу потерял сознание. Следом обратно в колодец полез и слесарь и тоже потерял сознание.

Трагедия произошла накануне. Сегодня прокуратура Иркутской области начала проверку по факту их гибели. По предварительным данным, мужчины погибли от удушья из-за скопления газов на дне колодца.

Тем временем Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).