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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске открыли лыжную базу для юных спортсменов и горожан

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новая лыжная база открылась в Новосибирске. На улице Охотской, 86/3 могут заниматься как спортсмены Центра зимних видов спорта, так и все желающее.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Особенностью объекта стало совмещение двух корпусов - для жителей и юных спортсменов школы "Центр зимних видов спорта". Здесь также смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья.

- У нас сегодня исторический момент, потому что об этой базе шел разговор еще с 2011 года, а сегодня этот проект реализован. Такая база доступна и жителям, и нашим спортсменам. Возможно, мы будем рассматривать этот проект как базовый для развития лыжного спорта, - отметила важность лыжной базы для города заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Пропускная способность спортивного объекта составляет 40 человек в час. Сейчас на базе находится 75 комплектов лыж. На территории базы есть одна действующая лыжная трасса. Ее длина превышает два с половиной километра.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания трассы посложнее возле близлежащего озера. Она позволит готовить молодых спортсменов более высокого уровня. В ходе оснащения базы установят спортивную площадку снаружи и тренажеры внутри здания.

По словам Анны Терешковой, в дальнейшем предполагается создать целую сеть подобных лыжных баз. Их предполагается построить в Советском, Заельцовском и Первомайском районах. Мэрия Новосибирска готова потратить на создание каждого такого объекта 25 миллионов рублей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

По словам советника мэра Андрея Жирнова, строительство лыжной базы на улице Охотской вписывается в планы развития всего микрорайона "Карьер Мочище". В прошлом году школа № 51 получила новый корпус-пристройку, а в этом году в микрорайоне открылся детский сад. Обсуждается вопрос о восстановлении футбольного поля.

- В Новосибирске большое внимание уделяется развитию массового спорта - это принципиальная позиция мэра города - Анатолия Локтя. Очень правильно открывать такие базы в зеленых зонах, - прокомментировал Андрей Жирнов открытие лыжной базы.

Стартовый городок лыжной базы на улице Охотской может быть открыт уже к открытию зимнего сезона.

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