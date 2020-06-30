В Новосибирской области осудили хозяйку пса, который загрыз ребенка

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес решение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности, возбужденному в отношении 65-летней местной жительницы, после того, как ее пес насмерть загрыз ребенка.

Как рассказали в региональном СК, трагедия произошла 2 июня прошлого года. В тот вечер во дворе дома по улице Осенняя в поселке Коченево играли пятеро детей. За ними присматривала женщина, но на какое-то время она отлучилась и зашла в дом. Она не могла видеть, как соседский четырехлетний мальчик побежал мимо цепного сторожевого пса.

Собака накинулась на ребенка и стала кусать. На крики детей сбежались взрослые, отогнали пса и попытались спасти мальчика. Его доставили в Коченевскую ЦРБ, однако врачи ничего не смогли сделать - от полученных травм ребенок умер.

Суд приговорил хозяйку собаки к 1 году ограничения свободы.