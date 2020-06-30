Завтра в России вводится обязательная маркировка обуви. С первого июля запрещены производство, импорт, оптовая и розничная продажа этой продукции без специальных кодов Data Matrix.

Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно в приложении "Честный знак". Достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения. Так удастся проследить путь каждой пары от производителя до покупателя.

- Цифровая маркировка вводится для того, чтобы обезопасить наших граждан от приобретения нелегальной продукции, - заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. - По сути, создается отдельный сегмент цифровой экономики. Мы говорим уже о переходе на электронный документооборот.

В системе цифровой маркировки на 20-е числа июня было зарегистрировано около 55 тысяч участников обувного рынка, сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Корреспондент "РГ" выяснил, как оценивают нововведение дагестанские производители, которых в регионе насчитывается более 15 тысяч, хотя на налоговом учете состоит менее 100.

Сейчас в республике строится несколько крупных обувных фабрик.

Инициатор одного из проектов - компания "ДОФ", на рынке она более 20 лет. У предприятия налажены поставки обуви специального назначения в части минобороны, МЧС, внутренних и пограничных войск, а также в охранные структуры.

На действующей фабрике компании работает около 100 человек. Количество заказов растет, поэтому руководство решило расширить производство и строить новые корпуса. Инвестиционный проект стоимостью 250 миллионов рублей позволит увеличить выпуск продукции до 500 тысяч пар в год и создать 300 рабочих мест.

По словам директора фабрики Фейсала Алишаева, из-за введения обязательной маркировки обуви предстоят дополнительные финансовые расходы.

- Придется нанимать сотрудников, разбирающихся в данной системе, - пояснил бизнесмен.

Буйнакская обувная фабрика на рынке более десяти лет. Здесь работает около 60 человек. В прошлом году продукции выпущено на 580 миллионов рублей. По словам гендиректора предприятия Исмаила Мамедова, для диверсификации производства планируется открыть новые пошивочные цеха в сельских районах, откуда будут поставлять некоторые комплектующие.

Мамедов рассказал корреспонденту "РГ", что в ближайшее время на фабрике установят итальянское оборудование для изготовления пресс-форм, необходимых для литья подошвы.

- До сих пор российские предприятия покупали пресс-формы в Китае и Турции, аналогичных производств в России нет. Таким образом, мы организуем весь цикл изготовления обуви на одной площадке, что позволит сократить расходы, - сказал директор фабрики.

Как полагает Исмаил Мамедов, введение маркировки поможет бороться с контрафактом. При этом предприниматель отметил, что, если бы в рамках действующего законодательства велся более жесткий контроль за нелегальным ввозом в страну импортной обуви, маркировка была бы не столь актуальна.

Есть еще один нюанс. Китайский товар стоит столько же или даже меньше, чем российский.

- Наши обувщики не могут торговать в розницу по оптовой цене. А чтобы получить прибыль, нужно продать всю партию товара. Иначе стоимость непроданного остатка закладывается в себестоимость новой продукции, - рассказывает Мамедов.

При этом в стране нет поддержки отечественных производителей обуви. К примеру, производители кожи предпочитают продавать сырье за валюту за границу, в результате российским обувщикам часто достается остаточный и не лучшего качества товар. Доходит до того, что российскую кожу с наценками посредников приходится покупать за рубежом. Все это сказывается на себестоимости продукции.

Пандемия также повлияла на бизнес обувщиков, ведь магазины не работали и их продукцию нельзя было купить. Как считает директор фабрики, те, кто сумел выстоять в столь сложных условиях, станут еще сильнее. Но выживут, по его словам, скорее всего, только крупные производители.

Что касается обязательной маркировки, то Исмаил Мамедов сомневается, что ее будут наносить все предприниматели. В итоге добросовестные компании окажутся в неконкурентных условиях: они будут платить налоги и себестоимость их продукции окажется выше, а нелегальные производители, не перечисляющие государству ничего, смогут продавать товар по более низким ценам. Следовательно, покупатели потянутся к ним.

Мелкие и средние цеха тоже оказались в непростой ситуации. Владелец одного из них, Рамазан Исаев, рассказал корреспонденту "РГ", что у него трудится около 30 работников. О маркировке он позаботился заранее, и сейчас процесс уже налажен.

- Вначале было трудно, - говорит предприниматель. - Приходилось заполнять таблицы с разными параметрами обуви - вплоть до высоты каблука. Конечно, маркировка требует дополнительных расходов. Нужен штатный сотрудник для этой работы. Принтер, наносящий лазерную маркировку, стоит около 40 тысяч рублей. Мы для крупных партий обуви QR-код с маркой заказываем в типографии, так выходит дешевле.

Он подтвердил, что по марке можно определить не только характеристики обуви. Благодаря цифровизации контролирующим органом проще проверить налоговую отчетность, отследить количество зарегистрированных работников. При этом, по словам Исаева, конечная цена продукции для покупателей тоже вырастет - на 100-150 рублей.

- Сложнее всего будет мелким производителям, которые не могут позволить себе нанять отдельного специалиста по маркировке и поставить на учет всех работников. Таковых в Дагестане около 80 процентов, - добавил бизнесмен. - К тому же обувной бизнес очень сложен. Одно звено выпадет (допустим, поставщик не поставит клей или мелкую деталь) - и все производство остановится.

Из-за пандемии он потерял до 70 процентов заказов. Магазины не работали, а специализированные выставки, где крупные торговые сети отбирают продукцию, не проводились.

На днях премьер-министр Дагестана Артем Здунов встречался с республиканскими обувщиками. Он поручил правительству РД разработать меры поддержки для них. В частности, муниципалитетам предложено выделять производителям земельные участки, зарегистрировав их как промышленную площадку. Это даст возможность предприятиям получать льготы.

Представитель профсоюза обувщиков республики Рабадан Исмаилов обратился к премьер-министру с просьбой оказать поддержку и в части предоставления займов предприятиям, пострадавшим от пандемии. Артем Здунов поручил министерству промышленности и энергетики Дагестана внести в список на получение микрокредитов всех обувщиков, испытывающих трудности. .

Сложнее всего будет мелким производителям, которые не могут позволить себе нанять отдельного специалиста по маркировке и поставить на учет всех работников.