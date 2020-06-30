ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

В столице Северной Осетии сотрудники федеральной службы безопасности задержали россиянина, который планировал подрыв самодельной бомбы рядом с одним из административных зданий Владикавказа. Как сообщили "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, 30-летний мужчина уже собирал самодельное взрывное устройство и выбирал мишень для атаки.

По данным ведомства, после теракта подозреваемый собирался выехать на Ближний Восток, чтобы принять участие в боях на стороне террористов. Отмечается, что он планировал примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Сотрудники спецслужб смогли найти тайник, где подозреваемый хранил СВУ, а также переписку на мобильном телефоне с членами ИГИЛ за границей, где он прямо рассказывал о своих планах.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". Вопрос о возбуждении уголовных дел по другим признакам преступлений решается.