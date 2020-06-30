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30.06.2020 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Текст: Михаил Сухарев

В столице Северной Осетии сотрудники федеральной службы безопасности задержали россиянина, который планировал подрыв самодельной бомбы рядом с одним из административных зданий Владикавказа. Как сообщили "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, 30-летний мужчина уже собирал самодельное взрывное устройство и выбирал мишень для атаки.

В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой

По данным ведомства, после теракта подозреваемый собирался выехать на Ближний Восток, чтобы принять участие в боях на стороне террористов. Отмечается, что он планировал примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Сотрудники спецслужб смогли найти тайник, где подозреваемый хранил СВУ, а также переписку на мобильном телефоне с членами ИГИЛ за границей, где он прямо рассказывал о своих планах.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". Вопрос о возбуждении уголовных дел по другим признакам преступлений решается.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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