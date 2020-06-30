На Северном Кавказе открыли новую малую ГЭС

Компания "РусГидро" ввела в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС мощностью 10 мегаватт. Это первый в стране завершенный инвестиционный объект генерации, работающий на основе возобновляемых источников энергии, который возводился по договору о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ).

Малая ГЭС располагается в высокогорном Черекском районе - на реке Черек Балкарский. Станция возведена по деривационной схеме в русле реки, имеющем большой уклон: вода забирается выше по течению и по водоводам под большим напором подается на турбины. Генеральным проектировщиком выступил Институт Гидропроект.

На станции три горизонтальных гидроагрегата производства Voith Hydro мощностью 3,34 мегаватта каждый, с радиально-осевыми турбинами. Это современное высокоэффективное оборудование, спроектированное с учетом особенностей работы МГЭС на горной реке на высоте более тысячи метров. Электроэнергия выдается на подстанцию Кашхатау через комплектное распределительное устройство по линии электропередачи протяженностью 40 километров.

- Новая станция снизит энергодефицит в республике, покрываемый поставками из других регионов, - заявил генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов. - Среднегодовая выработка МГЭС составит 60 миллионов киловатт-часов.

Как пояснили в пресс-службе главы Кабардино-Балкарии, сооружения станции вписаны в ландшафт, земли из-за ее работы не затапливаются. Водный режим реки ниже по течению от здания ГЭС изменяться не будет. Использование деривационной схемы позволило создать значительный напор на турбинах без строительства высотной плотины и водохранилища.

Верхнебалкарская МГЭС - одна из пяти малых гидроэлектростанций, которые компания возводит в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты (Верхнебалкарская, Усть-Джегутинская, Барсучковская и Красногорские малые ГЭС) прошли конкурсный отбор перед строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечит их окупаемость.

Всего РусГидро эксплуатирует 31 малую ГЭС, из них 27 - на Северном Кавказе и четыре - на Дальнем Востоке. .

Справка "РГ"

Общая мощность расположенных в Кабардино-Балкарии гидроэлектростанций составляет 198,1 мегаватта, из которых 73 приходятся на малые ГЭС. Установленное на МГЭС современное оборудование спроектировано с учетом особенностей работы станции на высоте более тысячи метров