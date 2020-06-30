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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Радиоактивное эхо

На Ставрополье готовятся рекультивировать хвостохранилище с остатками урановой руды
Текст: Сухарев Михаил (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 140(8194)
В Лермонтове, который находится в сердце региона Кавказские Минеральные Воды, готовят проект рекультивации хвостохранилища. Здесь на протяжении 40 лет складировали отвалы переработки урановых руд, которые добывались вблизи города.
Гора Бештау, где добывали урановую руду, находится в сердце Кавминвод. На переднем плане - Пятигорск. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Гора Бештау, где добывали урановую руду, находится в сердце Кавминвод. На переднем плане - Пятигорск. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Гора Бештау, где добывали урановую руду, находится в сердце Кавминвод. На переднем плане - Пятигорск. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Специалисты Центрального проектно-технологического института (ЦПТИ) намерены провести комплексное инженерно-радиационное обследование хвостохранилища и разработать подробный план рекультивации.

Фото: Минэкологии Челябинской области
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За все время функционирования хвостохранилища в нем скопилось около 14 миллионов тонн отходов - гигантская цифра. Собственно урановые отвалы здесь формировались с 1951 по 1990 год. Затем на территории складировали нерадиоактивный фосфогипс, образующийся в результате переработки апатита. Уровень загрязнения на объекте колоссальный, в последний раз какой-то рекультивацией занимались в 2014-2015 годах.

Урановую руду добывали в двух рудниках - на горе Бештау и горе Бык. Оба рудника в советское время были засекречены. Специалисты считают, что добыча урана в районе Лермонтова на долгие годы подпортила экологию Кавказских Минеральных Вод.

Хвостохранилище находится на территории бывшего гидрометаллургического завода, который в 2019 году переименовали в "Алмаз". Сейчас здесь выпускают минеральные удобрения и кормовые добавки, но основная продукция - водорастворимые удобрения. По оценкам экспертов, этот рынок - один из самых динамично развивающихся, его ежегодный рост превышает 10 процентов. Около 80 процентов продукции "Алмаза" идет на экспорт.

Специалисты Центрального проектно-технологического института намерены оценить состояние территории хвостохранилища и его гидротехнических сооружений - дамб и водотоков. Имея точную информацию о количестве отходов, можно подготовить список рекомендаций по рекультивации. Заказчиком работ выступил Росатом, сумма контракта - почти 22,5 миллиона рублей.

- ЦПТИ выиграл тендер, объявленный госкорпорацией в рамках федеральной целевой программы, цель которой - улучшение экологической ситуации в стране. ЦПТИ также осваивает новое направление деятельности, а именно обеспечение радиационной безопасности. Мы готовы заниматься радиационным обследованием подобных крупных и специфических объектов, - отметил генеральный директор ЦПТИ Михаил Тарасов.

Фото: Фото: iStock
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Экологическая обстановка в Лермонтове волнует многих ставропольцев, а также местных экологов и специалистов в сфере курортологии. В непосредственной близости от Лермонтова находятся известные города-курорты - Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. Регион старается увеличить свой курортно-рекреационный потенциал, и хранилище радиоактивных отходов с этим никак не вяжется.

Даже идея строительства здесь завода по производству нитроцеллюлозы в прошлом году вызвала бурное недовольство местных жителей. Новое предприятие планировали разместить в промышленной зоне города на площади 22 гектара. В итоге руководство компании было вынуждено уступить лермонтовцам и отказаться от проекта стоимостью 6,3 миллиарда рублей. .

Комментарий

Владимир Супруненко, гидрогеолог, принимавший участие в масштабных исследованиях минеральной базы курортов КМВ:

- Хвостохранилище должно быть полностью рекультивировано. И эту территорию необходимо постоянно увлажнять, иначе сильный ветер поднимает пыль, которая там непростая. Когда здесь начали добывать урановую руду, об экологии не думали совершенно. Подобные залежи в СССР были только в Казахстане. К счастью, в Кавминводах вовремя добычу закрыли, хотя ущерб нанесли непоправимый. Урана там еще много, но технические возможности не позволяют его добывать.

Спектрозональная аэрофотосъемка показала, что в районе хвостохранилища загрязнен первый горизонт грунтовых вод. Направление их течения - в сторону села Новоблагодарного в Предгорном районе, чуть севернее Лермонтова. Я работал совместно с санэпиднадзором. Так вот, из-за потока, загрязненного тяжелыми металлами, жители окрестных населенных пунктов чаще других страдали онкологическими заболеваниями.

Обогащением урана здесь не занимаются давно, но сейчас производят суперфосфатные удобрения. Это тоже не то предприятие, которое должно находиться на курорте. Производственную территорию нужно засадить растениями и забыть о таких заводах здесь раз и навсегда.

Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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