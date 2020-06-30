В Чечне таксист получил 18 лет колонии за убийство троих военных

В Южном окружном военном суде признали виновным таксиста из Чечни, который убил трех военнослужащих в 2000 году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

Как установила коллегия присяжных заседателей на основании обвинительного вердикта, осужденный в 2000 году приобрел пистолет и патроны. После чего 8 октября того же года на автомобильном рынке в Урус-Мартане напал на троих военнослужащих и застрелил их в упор. У убитых он отобрал служебное оружие и скрылся.

- Кроме того, в начале 2001 года подсудимый вступил в вооруженную банду, занимающуюся нападением на сотрудников правоохранительных органов, граждан и военнослужащих федеральных сил, - говорится в материалах дела.

В итоге его признали виновным и приговорили к 18 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в силу еще не вступил.