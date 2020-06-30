Ученые Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) на пороге большого открытия - они научились в 50 процентах случаев контролировать низкотемпературное окисление угарного газа до углекислого. Речь идет о новом виде энергии, что может привести к революции в двигателестроении.

Инновационными разработками ученые СОГУ занимаются совместно с коллегами из Калифорнийского университета, расположенного в Риверсайде (University of California, Riverside). В ноябре 2019 года североосетинский университет выиграл мегагрант минобрнауки России на создание лаборатории мирового уровня и проведение исследований металлооксидных катализаторов. В течение трех лет вуз должен получить от государства 60 миллионов рублей. Всего победителями грантов и конкурсов, которые проводило минобрнауки России в прошлом году, стали 36 научных центров и вузов страны. Им предоставляют средства из федерального бюджета на исследования по приоритетным научным направлениям. В общей сложности государство планирует выделить на эти цели три миллиарда рублей.

Над процессами низкотемпературного окисления лучшие умы человечества бьются уже не один десяток лет. Научиться полноценно ими управлять ученым ни одной страны мира пока не удалось. Научные сотрудники осетинского университета добились определенного прогресса в исследованиях, хотя, конечно, говорить о каком-то прорыве пока рано.

Низкотемпературное окисление откроет новую эпоху в энергетике. Общеизвестно, что любое топливо - начиная от бензина и заканчивая водородом - можно преобразовать в энергию с помощью горения. На этом основана работа двигателей внутреннего сгорания. Но существует и другой процесс преобразования топлива в энергию - низкотемпературное окисление. Оно может происходить даже при комнатных температурах и, естественно, гораздо более безопасно.

Ученые из СОГУ разрабатывают металлооксидный катализатор, который поможет проводить химическую реакцию низкотемпературного окисления углеродного топлива, например бензина или нефти. На данный момент это удалось сделать с угарным газом, преобразовав его в углекислый без горения.

- Управление данной химической реакцией является сейчас нашим главным достижением, - рассказывает заведующий кафедрой физики конденсированного состояния СОГУ Тамерлан Магкоев. - Она имеет практическое применение в промышленности, например в синтезе различных материалов. Наши разработки курируют минобрнауки РФ и Российская академия наук. Мы плотно сотрудничаем с Институтом катализа РАН. Нашим партнером также является известный международный эксперт профессор Калифорнийского университета Франциско Заера. Планировалось, что он приедет во Владикавказ в июне и останется на некоторое время для участия в совместных экспериментах и опытах, однако помешала пандемия коронавируса. Теперь мы ждем его в сентябре.

Лаборатория, созданная в Северо-Осетинском государственном университете, - одна из самых современных в России. Это несколько помещений, оборудованных по последнему слову техники для проведения исследований. На оборудование потребовалось более 100 миллионов рублей. Деньги пошли на прокладку телекоммуникационных сетей, закупку компьютеров, серверов, сложной научной аппаратуры, монтаж вытяжек воздуха. Что касается выигранного гранта, то 30 миллионов рублей уже поступили на счета СОГУ.

- На эти деньги мы приобрели инфракрасный микроскоп, позволяющий отслеживать процессы низкотемпературного окисления. Его стоимость - около 10 миллионов рублей, - продолжает Тамерлан Магкоев. - Главная же наша задача - привлечение молодых талантливых специалистов. Ведь без людей и их знаний даже самое дорогое оборудование ничего не стоит. Превосходная научная инфраструктура и высокие зарплаты помогают нам найти таких ученых.

В университете уверены, что создание лаборатории, где будут проходить конкурентоспособные исследования, поможет снизить отток молодежи из региона в Москву, что благоприятно скажется на развитии науки в Осетии.

Кстати

Как рассказал ректор СОГУ Алан Огоев, год назад в вузе открыли первый на юге России Информационный центр Объединенного института ядерных исследований. Тогда университет вошел в коллаборацию с проектом сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжелых ионов NICA, реализуемым в городе Дубне Московской области.