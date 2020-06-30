Группа программистов и дизайнеров ЧР разработала виртуальный конфигуратор автомобиля. С помощью этой технологии услышать рев двигателя, сесть за руль и заглянуть под капот можно будет, надев очки виртуальной реальности. Стартап стал участником международного акселератора Flat6Labs Bahrain.

Проект под названием Expocar - детище восьми молодых новаторов. Руководитель стартапа Магомед Алиев рассказывает, что разработкой они занялись в марте нынешнего года, как раз в период самоизоляции из-за коронавируса:

- У нас готова демоверсия Expocar. Из-за пандемии мы были вынуждены отложить переговоры с партнерами. Так что первым наш продукт внедрит автосалон в Грозном. Предполагается, что уже через пару месяцев его посетители смогут протестировать новинку.

Сейчас потенциальные покупатели, зайдя на сайт дилера, видят, какие опции к авто предлагает производитель. Клиенты могут подобрать цвет кузова, отделку салона и прочее. Однако если нужной машины нет в наличии, приходится довольствоваться этими фотографиями, инфографикой или видео. С помощью Expocar можно "попасть" внутрь авто, завести его, послушать работу двигателя, открыть бардачок, заглянуть в багажник.

- Когда клиент приходит в автосалон, нужной модели он может там и не найти. Существуют сотни конфигураций машины, и у покупателя нет возможности увидеть каждую, а также оценить преимущества модели в случае выбора той или иной опции. Наш стартап меняет ситуацию путем интерактивного взаимодействия с машиной, - продолжает Алиев.

С помощью Expocar можно "попасть" внутрь авто, завести его, послушать работу двигателя, открыть бардачок, заглянуть в багажник

По его словам, подобные технологии в автобизнесе существовали и раньше. Крупные компании использовали их для демонстрации своих новинок, но массово внедрять виртуальный конфигуратор не стали.

- Стоимость наших услуг будет зависеть от модели автомобиля. Некоторые машины представлены в достаточно небольшом количестве комплектаций, а у других могут оказаться сотни вариаций. По предварительным подсчетам, подготовка одного авто к виртуальной демонстрации обойдется в сумму от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Нашему клиенту нужно только обзавестись компьютером и очками виртуальной реальности, - пояснил руководитель проекта.

Идеей заинтересовался ближневосточный акселератор Flat6Labs Bahrain. Его представители выделили на развитие стартапа 32 тысячи долларов в обмен на десятую долю в проекте. Чеченские новаторы планируют пополнять свой конфигуратор новыми опциями. Ближайшая цель, по словам Алиева, выйти на авторынки России и Ближнего Востока.

Комментарий

Эдил Исламов, директор департамента развития Фонда имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций:

- В Чеченской Республике создаются условия для того, чтобы молодежь могла реализовать свои инновационные идеи, в том числе организован наш фонд, технопарки на базе вузов, разработаны собственные акселерационные программы. При желании можно добиться результатов не только на региональном, но и на международном уровне. VR-конфигуратор автомобилей Expocar, разработанный в регионе, стал резидентом Flat6Labs Bahrain. Это важно, поскольку такие события повышают узнаваемость республики. Эти молодые новаторы протаптывают дорожку для остальных.