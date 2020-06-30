АВТОТОР сохранил позиции одного из крупнейших налогоплательщиков СЗФО

АВТОТОР подготовил для своих акционеров отчет о работе предприятий, участвующих в производстве автомобилей в Калининградской области в 2019 году. Цифры подтверждают, что автоконцерн остается крупнейшим работодателем, товаропроизводителем и налогоплательщиком региона.

Прошедший год был для предприятия юбилейным, его 25-летие широко отмечалось в регионе, поздравления поступали от первых лиц не только региона, но и государства. Ведь роль автоконцерна в калининградской экономике трудно преувеличить. Его доля составляет более 50 процентов в общем объеме товарной продукции Янтарного края. Автопроизводство обеспечивает больше половины вагонооборота Калининградской железной дороги и свыше 70 процентов контейнерной перевалки морских портов. Предприятие дает работу не только собственным сотрудникам, а их сейчас более 3,4 тысячи человек, но и задействует в своей производственной цепочке 30 с лишним тысяч рабочих мест на почти двух сотнях смежных предприятий.

АВТОТОР сохраняет лидирующие позиции крупнейшего налогоплательщика не только в Калининградской области, но и в Северо-Западном федеральном округе. Он выплачивает почти половину общего объема налогов и сборов предприятий региона - только за 2019 год эта сумма составила 87,9 миллиарда рублей. На долю предприятия в 2019 году пришлось 65,8 процента собираемого на территории области НДС (55,5 миллиарда рублей) и около 47 процентов (8,9 миллиарда рублей) уплаченного акциза.

Главным событием года, определившим перспективы на ближайшее десятилетие, стал специнвестконтракт (СПИК), который АВТОТОР подписал с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области. Холдинг взял на себя масштабные обязательства по углублению технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства модельного ряда со сваркой и окраской кузовов, расширению локализации, повышению добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение, позволят провести цифровизацию управления производством. Инвестиции в рамках СПИК составят до 20 миллиардов рублей за 10 лет.

Концерн сразу же приступил к выполнению своих обязательств по СПИК. Уже создан инжиниринговый центр, объединивший как заводских профессионалов, так и привлеченных специалистов - технологов, конструкторов, инженеров, логистов. Им предстоит решать задачи по организации производства нового уровня. Создается на АВТОТОР и Центр локализации и аутсорсинга, основной задачей которого будет координация деятельности всех предприятий компании в рамках проектов локализации.

Автоконцерн обеспечивает 3,4 тысячи собственных рабочих мест и еще более 30 тысяч — на смежных предприятиях

Заключен контракт на проектирование нового завода производительностью 50 тысяч автомобилей в год с немецким концерном Drr - мировым лидером в области проектирования интегрированных сборочных и окрасочных систем и их производства.

В прошлом году введены в эксплуатацию новые сварочные линии по производству кузовов, каждая из которых позволяет выпускать до 25 тысяч кузовов автомобилей в год. Было освоено производство сразу двух новых моделей по полному циклу (сварка, окраска, сборка), а это означает исполнение обязательств, взятых в рамках СПИК, опережающими темпами.

Крупнейший в мире контрактный автопроизводитель, выпускающий сейчас 50 моделей нескольких брендов одновременно на одном производстве, в прошлом году обновил модельный ряд на 30 процентов. Освоено производство 15 новых моделей, в их числе - флагманские автомобили ведущих мировых брендов, воплощающих в себе самые современные достижения автопрома: BMW X7, KIA K900, линейка коммерческих автомобилей Hyundai, грузовик года - тягач нового поколения Ford Trucks F-MAX. В прошлом году на заводе прошла торжественная церемония выпуска двухмиллионного автомобиля - им стал KIA Сerato нового поколения.

Традиционно важна для руководства предприятия социальная сфера. На заводе принят коллективный договор на 2019-2022 годы, в который введены дополнительные меры социальной поддержки работников. Все обязательства перед работниками по предыдущему колдоговору 2016-2019 годов Совет профсоюза работников автомобильной промышленности "АВТОТОР-Проф" признал выполненными.

Новая социальная инициатива Совета директоров предприятия вызвала большой интерес в регионе, поскольку она уникальна. Утверждена Концепция жилищной политики АВТОТОР, согласно которой треть средств, направляемых на социальные мероприятия, пойдет на жилищное строительство для работников предприятия. Жилье может быть предоставлено в коммерческий наем с правом выкупа, для сотрудников цена будет ниже рыночной. Планируется также выдавать жилье как служебное с последующей передачей в собственность. Начнется программа со строительства около 42 тысяч квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры.

Социальная ответственность стала одним из главных принципов для руководства со дня основания компании, и применяется этот принцип не только к собственным работникам. В прошлом году завершено строительство уникального физкультурно-оздоровительного комплекса

"АВТОТОР-Арена" с бассейном олимпийского класса, многофункциональными спортзалами и крытым футбольным манежем - единственным в России, сертифицированным по стандартам FIFA. Этот объект компания построила за счет собственных средств, вложив свыше двух миллиардов рублей, а пользоваться им смогут все жители региона.

У компании ежегодно очень длинный список благотворительных и меценатских проектов, и минувший год не был исключением. Продолжая многолетнюю традицию, автоконцерн в 16-й раз стал генеральным спонсором ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева - одного из крупнейших в мире состязаний музыкантов, обеспечив премиальный фонд. Музей Мирового океана получил в дар от основателя компании АВТОТОР Владимира Щербакова очередную, третью часть всемирно известной этнографической коллекции "Люди моря". А в калининградском зоопарке благодаря автопредприятию появился новый объект, сразу полюбившийся детям, - контактная площадка, где можно погладить и покормить домашних животных.

В прошлом году была оказана помощь в строительстве храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде, а православная гимназия получила компьютерную технику и оборудование на общую сумму в 5,6 миллиона рублей. А всего в строительство и оснащение учебного заведения было направлено свыше 400 миллионов рублей. Отмечая заслуги Владимира Щербакова в деле поддержки Калининградской епархии, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил основателю компании высокую награду Русской православной церкви - орден Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.

Масштаб социальных проектов самый разный - шефство над малым ракетным кораблем Балтийского флота "Серпухов", поддержка спортсменов-паралимпийцев, представляющих регион на соревнованиях мирового уровня, помощь школам и детсадам в микрорайоне им. А.?Космодемьянского, местной библиотеке, традиционная поддержка ветеранов... При помощи автоконцерна в регионе прошли III фестиваль "Цифровое будущее России", федеральный проект "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей", Всероссийский благотворительный фестиваль "Белый пароход" и многие другие социально значимые мероприятия.

Особняком стоит сотрудничество с благотворительным детским центром "Верю в чудо", известным в регионе своей активной помощью тяжелобольным детям. В минувшем году холдинг поддержал несколько проектов центра и подарил ему двухмиллионный автомобиль KIA Cerato, сошедший с конвейера. Машина используется сотрудниками и волонтерами "Верю в чудо"

для обслуживания надомного хосписа. А детской областной больнице передан новый микроавтобус Hyundai H-1 - для выездной патронажной службы, в составе которой узкие специалисты - пульмонологи, неврологи, гематологи, онкологи - отправляются к самым маленьким пациентам.

Факт

На предприятиях АВТОТОР в 2019 году средняя заработная плата на конец года составила 48,8 тысячи рублей. Это на 44 процента выше средней зарплаты на предприятиях обрабатывающей промышленности региона, которая в 2019-м составила 33,9 тысячи рублей.

Комментарии

Валерий Горбунов, председатель Совета директоров ООО "АВТОТОР Холдинг:

- По прошествии 25 лет, когда предприятие не раз переживало серьезные падения и подъемы, стало очевидно: выбранная бизнес-модель доказала свою устойчивость и эффективность благодаря "правильным генам", заложенным отцом-основателем АВТОТОР, и тем многогранным возможностям маневра, которые обеспечивает идея многомодельности и многобрендовости производства при малой серийности выпуска.

За эти годы АВТОТОР стал одним из крупнейших автопроизводителей страны, успех которого определяется высоким качеством продукции и крепкими профессиональными традициями. Освоено производство более 100 моделей автомобилей крупнейших мировых брендов, в общей сложности с конвейера завода сошло более двух миллионов автомобилей. В создание производственного комплекса привлечено более 650 миллионов евро инвестиций.

Александр Сорокин, генеральный директор ООО "АВТОТОР Холдинг":

- На всех этапах своего развития АВТОТОР идет в ногу со временем, гибко реагирует на потребности рынка, на любые колебания и глобальные изменения в экономике, работает открыто и честно, успешно реализуя новые перспективные подходы в реализации бизнес-проектов, которые не только экономически эффективны, но и социально значимы.

Нам удалось создать уникальный коллектив высококвалифицированных специалистов, для которых действует многоступенчатая система непрерывного обучения, позволяющая повышать профессиональный уровень, который подтверждается ежегодной аттестацией каждого сотрудника. Масштабные обязательства и планы, сложнейшие задачи, стоящие перед компанией сегодня, - это новый вызов для коллектива и в то же время возможность совершить качественный скачок на новом этапе развития.