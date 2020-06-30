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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четырех петербуржцев госпитализировали после урагана

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На Петербург обрушился ураган. Травмы получили четыре человека, они госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.

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В момент разгула стихии спасательные подразделения совершили 95 выездов, люди жаловались на упавшие деревья. Были повреждены семь автомобилей.

В комитете по благоустройству города отмечают, что еще перед началом урагана в городе были закрыты парки и скверы.

Тем не менее, деревья падали не только в границах парковых зон. Например, возле дома №51 по 12-й линии Васильевского острова от порывов ветра упал ясень. Он рухнул прямо на припаркованные автомобили. Кроме того, были повреждены линии электропередач.

Также перебои с электричеством наблюдались в поселке Лахта.

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