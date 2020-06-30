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Проект: В регионах

Делобанк увеличил оборот по интернет-эквайрингу в два раза

Российская газета - Экономика Северо-Запада № 140(8194)
В период ограничительных мер был отмечен рост количества заявок на подключение к интернет-эквайрингу.

Оборот по интернет-эквайрингу с марта по май вырос в два раза и достиг 1,6 миллиарда рублей. Таким образом, бизнес активно переходил в онлайн, используя предлагаемые Делобанком современные способы приема платежей.

"Чтобы оставаться на плаву, бизнес в короткие сроки встраивался в новую - виртуальную реальность, предоставляя возможность безналичной оплаты товаров. Все онлайн-магазины - клиенты Делобанка получили уникальный сервис самостоятельного подключения интернет-эквайринга и сниженную до одного процента комиссию, маленькие магазины отдавали предпочтение внедрению оплаты по ссылкам как быстрой и менее затратной альтернативе приема платежей", - отметила Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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