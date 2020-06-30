Фотоателье уходят в прошлое, и технических фотографов вытесняют с рынка автоматические фотокабинки, но и они скоро исчезнут. Фотобизнес ждут трансформация и передел в ближайшие два-три года. Востребованы будут пилоты квадрокоптеров, и возвращается мода на семейные карточки и альбомы. Зарабатывать фотографы Новгородчины собираются на съемках рекламы и в социальных сетях.

В Великом Новгороде сегодня в шаговой доступности от паспортно-визовой службы удалось обнаружить сразу три салона. Всего в городе более тридцати студий и ателье, предлагающих сделать фотографию на паспорт или удостоверение. Цены на услуги стандартные: три снимка - 250 рублей. Поток клиентов пока ежедневный, но сами фотографы понимают, что через год-два останутся без этой работы.

- Техническая фотография в том виде, в котором она еще существует, исчезнет и умрет в самое ближайшее время, - уверен фотограф Владимир Штейнмиллер. - Уже сегодня автоинспекция, коммерческие банки сами снимают для документов, а с введением электронных паспортов бумажные фотографии станут просто не нужны. Уже думаю, чем заниматься дальше. Скорее всего, больше времени уделю ретуши, обработке старых фотографий, дизайну, коллажам.

Все последние годы традиционные фотостудии теряют клиентов - появились автоматы, моментально печатающие снимки. Фотокабинки, бывшие в употреблении, сегодня продаются за 30 тысяч рублей. Производители предлагают и франшизы в этом бизнесе, со сроком окупаемости от шести до 12 месяцев при инвестициях от 200 тысяч рублей. Однако вкладывать средства в этот бизнес сегодня сами представители индустрии уже не советуют. Электронный документооборот и современные технологии окончательно скоро изменят рынок фотоуслуг.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Новгородской области, в среднем ежегодно в регионе выдается около 28 тысяч паспортов и примерно 17 тысяч заграничных. Получается, объем рынка технической фотографии сегодня - более 11 миллионов рублей.

Сами фотографы, если съемка для них становится основным источником дохода, живут сегодня на два-три города

Диплом и образование у современных фотографов никто не спрашивает. Но специализированное образование существует начиная с курсов и школ. И сегодня это тоже один из способов заработать на обучении начинающих. Даже в провинции.

- Если рассматривать фотографию как бизнес, то бизнес-модель фотокурса выгоднее, чем фотосъемок. Курс готовится один раз и впоследствии приносит доход больший, чем разовый заказ съемки, - поделилась фотограф Яна Волчкова. - Особенно если взять вариант онлайн-обучения в формате готового записанного курса, который продается множество раз.

Виртуальные уроки сегодня можно найти бесплатные, более серьезные и с выдачей сертификата обещают научить снимать в среднем за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Школы эти обычно позиционируют себя московскими или питерскими. Но и на Новгородчине предпринимают попытки учить, правда, офлайн. В городе Боровичи за последние годы открывались и летняя школа фотографии, и фотокружки, и детская школа.

- Осенью 2017 года мне предложили вести два фотокружка, но проработала недолго. В центре внешкольной работы мне заплатили 1400 рублей, а в школе - чуть больше, и работать за копейки не захотела, - поделилась фотограф Людмила Багинская. - Ранее, в 2016 году, открывали в Боровичах фотошколу, но закрыли ее в 2019 году. Главная трудность - помещение для работы. Аренда в домах культуры - это 50-60 процентов общего бюджета может съедать. А обучение стоило 1500 рублей в месяц.

Удается зарабатывать фотографам в Боровичах еще на туристах и сувенирах. Деньги небольшие. За месяц продается всего 100-200 открыток.

- В местных музее и в супермаркете сейчас продаются мои открытки с видами Боровичей. Впервые стала печатать их в 2009 году, и цены за это время не менялись. Видовая открытка - 18-20 рублей, из них 7,5 рубля сама печать в фотоцентре, мой гонорар - 7,5 рубля, - поделилась Людмила Багинская.

Объявить себя фотографом и войти на рынок можно за сравнительно небольшую сумму - от 100 тысяч рублей. Для начала придется купить фотоаппарат, объектив, ноутбук. На серьезные и дорогие заказы рассчитывать не стоит, но репортажную съемку, семейные фотографии или авторские фотосессии на природе можно предлагать. Час работы начинающего фотографа - от 500 до 1000 рублей, профессионалы берут уже от 1500 до 5000 рублей. За эти деньги клиент получает час фотосессии и 10-15 обработанных и готовых снимков.

- Есть просто семейная фотография, и это направление сейчас получает вторую жизнь. Сейчас на смену им пришли фотокниги, которые пользуются популярностью. На мой взгляд, направление семейной фотографии очень недооценено фотографами в небольших городах, - считает Яна Волчкова.

При этом сами фотографы, если съемка для них становится основным источником дохода, живут сегодня на два-три города. Многие новгородцы переезжают в Санкт-Петербург, а в Великий Новгород, Боровичи или Старую Руссу приезжают к заказчикам.

- Самое тяжелое, что мне кажется у всех, это поиск клиентов! Умение продавать многого стоит. Есть люди и фирмы, которые занимаются продвижением фотографов, и это очень хороший, дорогой вариант работы, но он дает результат, и самое главное - ты не заморачиваешься данными вопросами, а делаешь свою работу спокойно, - рассказал фотограф Василий Захаров. - За продвижение в соцсетях они берут 10-15 тысяч рублей в месяц. А вот сайты объявлений клиентов не приводят.

Мнение

Марк Назаров, московский модный фотограф:

- Свадьбы, праздники, документы - области фотографии самые распространенные, и не только у нас, но и во всем мире. Но это происходит не потому, что в провинции узкие интересы, это происходит за ненадобностью других жанров. Что такое фешен-фотография? Это бюджет, это профессиональные команды моделей, визажистов, стилистов и т. д., это журналы, это реклама. Что такое арт-фотография? Это выставочные пространства, это арт-рынок, это понимающий зритель. Есть ли в провинции возможность создавать и продавать такой продукт с необходимым качеством и количеством - нет. Если говорить о работе в таких жанрах, если фотограф чувствует необходимость расти, развиваться, то первое, что нужно сделать, - купить билет на поезд или самолет.