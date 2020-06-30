ГП выявила нарушения в обеспечении россиян льготными лекарствами

Генеральная прокуратура выявила по всей стране многочисленные нарушения при обеспечении необходимыми лекарствами тех, кто перенес острые сердечно-сосудистые заболевания. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", правительством России и Минздравом было перечислено в субъекты РФ более 10,1 млрд рублей.

Однако, как отметили в Генпрокуратуре, не во всех регионах было организовано своевременное предоставление пациентам препаратов. Причины - в низком кассовом освоении бюджетных средств, несвоевременное размещение заказов и исполнение контрактов, ненадлежащее формирование сводных заявок на лекарственные препараты для бесплатного амбулаторного отпуска гражданам.

Так, например, из-за затягивания времени формирования заказов на поставку лекарств в Архангельской области было освоено лишь 3,5 млн рублей из предусмотренных 84,9 млн рублей и невозможность ими обеспечить более 4,5 тысяч человек. В связи с этим прокуратурой области первому заместителю губернатора - председателю правительства области внесено представление.

Прокурором Владимирской области поставлен вопрос об ответственности должностных лиц департамента здравоохранения, которые не приняли мер по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами 6987 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В связи с несвоевременным проведением закупочных процедур на приобретение сердечных лекарств минздрав Мордовии заключил всего 5 контрактов на 214 тысяч рублей из 64 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Прокуратура республики потребовала от регионального минздрава незамедлительно устранить нарушения.

Основанием для прокурорского реагирования в Карелии послужила волокита со стороны регионального минздрава при обеспечении лекарствами населения, а также ненадлежащее доведение до медицинских организаций информации о возможности выписки рецептов.

Кроме того, как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, в результате вмешательства прокуроров в 32 субъектах России местными властями были приняты меры к устранению нарушений и объявлены закупки на поставку необходимых лекарств в аптеки. Также была организована работа по лекарственному обеспечению граждан, в том числе по персонифицированному учету тех, кто перенес инфаркты и другие острые сердечно-сосудистые заболеевания.