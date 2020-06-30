Игрок "Зенита" Азмун повторно нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун был замечен в одном из ресторанов Санкт-Петербурге в компании друзей. Видео было опубликовано в интернете.

Таким образом, иранец вновь нарушил правила, установленные клубом в условиях пандемии коронавируса. На днях стало известно, что "Зенит" применит дисциплинарные и финансовые санкции к Азмуну. Ранее полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сафаа Хади опубликовал совместную фотографию с Сердаром, на которой видно, что игроки не соблюдают правила социального дистанцирования.

Какой будет реакция питерского клуба на повторное нарушение Азмуном новых правил - пока неизвестно. Добавим только, что ранее появлялась информация о желании иранского футболиста покинуть "Зенит". В зарубежной прессе сообщалось об интересе к нему со стороны итальянского "Наполи".