В нашей стране ожидается всплеск автотуризма. С одной стороны, заграничные курорты россиянам пока недоступны. С другой стороны, поездка на собственном автомобиле и ночевка в палатке или доме на колесах - это едва ли не самый безопасный формат путешествия с точки зрения защиты от вирусов. Ростуризм даже заявил о выдаче грантов на открытие средств размещения для автотуристов. Однако, по мнению представителей отрасли, в первую очередь необходимо привести в порядок дорожную инфраструктуру и закрепить в российском законодательстве само понятие "автотуризм".

На озеро по ухабам

Регионам Северо-Запада есть чем порадовать автотуристов. Это и озера Карелии и Ленинградской области, и красоты Русского Севера - от старинных монастырей до чудес природы, почти не тронутой человеком. Но добраться до заповедных мест непросто.

- Я сейчас тестирую новый маршрут вокруг Ладоги, подъезжаю к карельскому селу Видлица, - рассказывает Борислав Казанкин, представитель Общенациональной ассоциации автомототуризма в Северо-Западном регионе и генеральный директор туроператора, специализирующегося на авторских турах по Северному Приладожью. - Красоты - невероятные, но дорога утомляет даже опытного автопутешественника. Местами приходится ехать по гравию со скоростью не более 30 километров в час. На днях был в Москве, и за 700-километровый переезд от Москвы до Санкт-Петербурга я устал не так сильно, как за 350-километровое путешествие от Петербурга до Карелии.

В последние годы разбитых дорог становится меньше. Региональные трассы по всей стране активно приводят в порядок, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Впрочем, по словам эксперта, дорожные работы зачастую не синхронизированы с работами по организации и продвижению туристических маршрутов. В результате на недавно отремонтированных трассах нет достаточного количества стоянок для автомобилей, не оборудованы съезды к популярным достопримечательностям, не предусмотрены места для строительства кафе, мотелей и кемпингов.

- С обозначением достопримечательностей на дорогах тоже существуют проблемы, - продолжает Борислав Казанкин. - Приведу конкретный пример. Наше сегодняшнее путешествие прошло через Староладожскую крепость - это одна из самых важных достопримечательностей с точки зрения истории русской государственности. Она находится всего в нескольких километрах от федеральной трассы "Кола", но на трассе нет ярких и крупных информационных табличек, привлекающих внимание автомобилистов, нет навигации к объекту. В результате случайный турист в крепость не попадет - только тот, кто целенаправленно загрузил маршрут в навигатор.

Очередь в палатку

Общенациональная ассоциация автомототуризма подготовила сразу два законопроекта. Один из них определяет субъекты, которые должны вкладывать деньги в создание придорожной инфраструктуры. Речь идет о владельцах дорог. Другой закрепляет в российском законодательстве само понятие "автотуризм" и относит его к приоритетным направлениям государственного регулирования туристской деятельности.

- К сожалению, работа над нашими законопроектами в Госдуме РФ затихла, необходимо форсировать события, - комментирует ситуацию президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев. - Потенциальными автотуристами являются 55 миллионов россиян, но до пандемии лишь десять процентов из них действительно путешествовали на собственных автомобилях. Сейчас отрасль ждут изменения. Огромный интерес к автотуризму проявляют и россияне, и иностранцы, желающие, когда откроются границы, проехать на автомобилях и домах на колесах по нашей стране. Однако без возможности сделать санитарную остановку, переночевать и обслужить свой караван в кемпинге выезды будут одноразовыми. А бизнесу интересен постоянный потребитель услуги. Помимо поправок в федеральные законы, следует создать программу развития автотуризма, а также прописать это направление в "дорожных" и "туристских" национальных проектах.

Огромный интерес к автотуризму проявляют и россияне, и иностранцы. Однако без возможности сделать санитарную остановку, переночевать и обслужить свой караван в кемпинге выезды будут одноразовыми

По словам Сергея Лобарева, в странах Европы сейчас насчитывается порядка 40 тысяч кемпингов, в США - 80 тысяч. В России счет идет на десятки, и все эти средства размещения столкнулись с ажиотажным спросом на свои услуги.

Владелец одного из старейших кемпингов на Ладожском озере "Парк Ладога" Юрий Коршунов признается: он никогда не получал такого количества звонков и запросов на бронирование, как в этом году. Пришлось отказать примерно тремстам туристам, желающим приехать на отдых на праздничные выходные с 12 по 14 июня.

- На июль и август все забронировано практически подчистую, - отмечает Юрий Коршунов. - Нет свободных мест даже в будние дни. Наши гости - это в основном петербуржцы, но сейчас звонят из Поволжья, Центральной России. При этом мы находимся в довольно удаленном месте - от ближайшей парковки необходимо идти 40-50 минут пешком или плыть на лодке. Но туристов это не останавливает, даже, наоборот, привлекает. Одновременно "Парк Ладога" может принять около 70 человек, и расширяться владельцы не планируют. Гости приезжают на Ладожское озеро за уединением и общением с природой без шума и суеты. Часто отдыхают семьями. Уединенная атмосфера нарушится, если палатки будут стоять более тесно.

Ставка на экономный отдых

Очевидно, что нашей стране нужны новые объекты дорожной инфраструктуры и средства размещения. Чтобы решить эту проблему, Ростуризм на днях анонсировал новую программу. Инвесторы смогут получить гранты на обустройство кемпингов, автостоянок и так называемых глэмпингов (их гости живут на природе в "люксовых" палатках и шатрах с гостиничным сервисом). Предполагается, что уже в июле и в августе заработают сто новых объектов.

- Отрадно, что об автотуризме, который три года назад не обсуждался даже на местном уровне, заговорили на федеральном уровне, - продолжает Сергей Лобарев. - Но меня беспокоит, что глэмпинги, ориентирующиеся на туристов с деньгами, поставили в один ряд с обычными недорогими кемпингами. Глэмпинги в последние годы открываются в России довольно активно, и это замечательно, следует приветствовать любые меры, направленные на развитие внутреннего туризма. Но будет неправильно, если большинство грантов пойдет на строительство "люксовых" объектов, и без того являющихся привлекательными для инвесторов. А бюджетные путешественники останутся без недорогих кемпстоянок, где они могли бы снять номер, разбить палатку, обслужить свой дом на колесах или взять его в аренду.

При этом утверждение, что автотуристы практически не приносят денег государству и бизнесу, эксперты называют в корне неверным. По оценкам европейских профильных ассоциаций, одни только караванеры (путешественники, проживающие в собственных автодомах или автоприцепах) ежегодно добавляют в бюджеты стран Европы примерно 37 миллиардов евро. Из них половина приходится на ночевки в кемпингах, питание и развлечения, половина - на покупку и обслуживание техники.

- Если не считать расходов на амортизацию и обслуживание автомобиля, в неделю мы с женой и двумя детьми тратим в поездке по европейским странам порядка 15-45 тысяч рублей, - рассказывает опытный автотурист из Калининграда Иван Ермолаев. - Точная сумма зависит от стран, через которые пролегает маршрут. Это и бензин, и покупка продуктов, и питание в кафе, и билеты в музеи, и остановки в кемпингах. Ночуем мы в доме на колесах, но цивилизованные стоянки нужны, чтобы пополнить запасы воды, обслужить биотуалет, постирать вещи и так далее. По России мы раньше не путешествовали, во многом из-за ситуации с придорожным сервисом, о которой мы судим по отзывам других туристов. Но желание такое, безусловно, имеется.