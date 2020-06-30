Субъекты Северо-Запада приступили к масштабным работам по повышению безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). В планах - обустройство пешеходных переходов, в том числе вблизи школ и детских садов, замена барьерного ограждения, установка метеостанций. В одних регионах уже вышли на финишную прямую, в других планируют завершить мероприятия до конца лета. Однако опасных зон на трассах и городских улицах все равно остается немало, и для решения этой проблемы местным властям необходимо выйти за рамки нацпроекта.

В Калининградской области на работы по повышению безопасности дорожного движения в этом году выделят 320 миллионов рублей. Средства БКАД позволят оборудовать пешеходные переходы, расположенные на областных дорогах, искусственными неровностями, системами автономного освещения и светофорами Т7 (эти односекционные желтые светофоры служат для привлечения внимания водителей). Кроме того, на участках общей протяженностью более 40 километров запланирована замена барьерного ограждения.

Среди важных объектов - обустройство пешеходных дорожек в Отрадном и в районе поселков Константиновка - Вишневка - Космодемьянское. Первый объект уже сдан, на втором работы должны завершиться в конце лета. Общая протяженность двух дорожек превысит три километра.

В Псковской области обустройство пешеходных переходов вблизи школ в рамках БКАД завершили досрочно. Работы финишировали не в конце августа, как предусматривал контракт, а в конце мая. Но опасных зон вблизи школ в регионе все равно остается очень много. И одними только дорожными знаками, светофорами и ограждениями ситуацию не исправить.

- В Пскове самый больной вопрос связан с тем, что многие родители привозят детей в школы на машинах и стремятся припарковаться прямо у ворот, - поясняет главный инженер "Дорожной инспекции ОНФ", житель Пскова Николай Мельков. - В результате движение на пришкольных дорогах в утренние часы становится хаотичным и дети, которые ходят на учебу пешком, подвергаются опасности. Такие сигналы к нам поступали из школ N 18, 20, 21, 22 и других. Однако проблема актуальна для всей страны. Ситуацию, наверное, исправили бы специальные парковки, которые в утренние и вечерние часы были бы доступны только родителям школьников. Правда, не совсем ясно, кто должен оборудовать и содержать такие парковки.

Другая проблема, которая в теории поддается решению на местном уровне, заключается в трактовке ГОСТов и прочей технической документации. Вот конкретный пример. Красноармейская набережная неподалеку от центра Пскова - это единственная транспортная артерия, по которой дети из близлежащих частных домов могут дойти до школы.

- По мнению властей, технические характеристики дороги не позволяют оборудовать ее ни тротуаром, ни лежачим полицейским, - продолжает Николай Мельков. - По нашему мнению и опыту других регионов, техническую документацию можно прочитать по-разному, и одно из прочтений все же позволит сделать набережную безопасной для пешеходов. Тем более что дорога достаточно широка. Но прокуратура согласилась с мнением властей, и дети продолжают ходить в школу по проезжей части.

Прямая речь

Игорь Костюченко, заместитель руководителя Росавтодора:

- Утвержден и функционирует реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Их использование позволяет не только сократить издержки с учетом жизненного цикла дорог, но и повысить безопасность и долговечность дорожного покрытия. Таким образом, разница в качестве ремонта региональной и федеральной дорожной сети, которая ранее была ощутимой, благодаря нацпроекту уменьшается.