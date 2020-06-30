Калининградская энергосистема отмечает юбилей

Одним из первых предприятий, созданных в трофейном Кенигсберге сразу после Победы, стало энергетическое управление, без которого невозможно было начать строить новую жизнь. Об истории и сегодняшнем дне крупнейшей энергокомпании Калининградской области рассказал генеральный директор "Россети Янтарь" Кирилл Юткин.

Кирилл Александрович, 26 июня компания "Россети Янтарь" отметила юбилей - 75 лет с момента образования энергосистемы Калининградской области. С чего все начиналось?

Кирилл Юткин: Формально - с постановления Госкомитета обороны, подписанного Сталиным 26 июня 1945 года, о создании предприятия "Кенигсбергэнерго" и обеспечении его рабочей силой в двухнедельный срок. Копия этого документа хранится в нашем архиве.

Первыми энергетиками стали вчерашние участники войны - 12 человек. Всем им были срочно присвоены воинские звания - от капитана до майора, а первому управляющему предприятием Георгию Максимову - звание полковника. Этим первопроходцам предстояло восстановить разрушенную энергосистему, дать людям символы мирной жизни - свет и тепло. И все это - при отсутствии сил, средств, квалифицированных кадров.

Сейчас в группе компаний "Россети Янтарь" работает больше трех тысяч человек. Это высокопрофессиональная команда, которая позволяет нашей компании оставаться одной из лучших в системе "Россетей". Квалификация у них высокая, работа специфическая, сложная, и задачи перед компанией стоят уже другие - не восстановление разрушенного, а развитие созданного. Но сегодняшние энергетики, как и те первые двенадцать, - это особые люди, понимающие, как много от них зависит, какова их мера ответственности.

Как бы пафосно это ни прозвучало, но коллектив - это наше главное достижение за 75 лет. И я очень благодарен каждому за неравнодушное отношение к делу и огромную работоспособность, желание развивать собственные компетенции, а значит - и компанию в целом, ведь мы создаем в Калининградской области эталонную, образцово-показательную и надежную энергосистему, способную работать в любых режимах.

Кирилл Юткин: Мы создаемв Калининградской областиэталонную, образцовопоказательную и надежнуюэнергосистему, способную работатьв любых режимах. Фото: Пресс-служба "Россети Янтарь"

Планируются ли в компании юбилейные мероприятия?

Кирилл Юткин: Ситуация сейчас по понятным причинам не располагает к масштабным торжествам. Мы отметили юбилей на субботнике высадкой 75 декоративных кустарников и деревьев в нашем сквере Энергетиков, который появился в Калининграде к 70-летию компании. Лучшие сотрудники "Россети Янтарь" были отмечены отраслевыми и ведомственными наградами.

Но это не единственная значимая дата в истории калининградской энергетики. Вторым днем рождения "Россети Янтарь" можно считать 10 августа 1945 года, когда был издан приказ об организации районного управления "Кенигсбергэнерго". А третий день рождения компании - 23 сентября 1945 года, когда был подписан приказ Наркомата электростанций СССР о вхождении "Кенигсбергэнерго" в состав "Главцентрэнерго". Вот в этот день, 23 сентября, планируется торжественное мероприятие, формат которого еще обсуждается.

Юбилейный год начался с новых вызовов, которые поставила пандемия перед всем миром, как с ними справилась компания?

Кирилл Юткин: Энергетики всегда готовы к вызовам разного рода, такова специфика нашей профессии - мы постоянно работаем в режиме готовности к любым нестандартным ситуациям. Так что пандемия никак не сказалась ни на энергообеспечении региона, ни на сроках и объемах наших ремонтной и инвестиционной программ.

Энергетики всегда готовы к вызовам разного рода, такова специфика профессии

Цифровизация электросетевого комплекса, которую мы ведем не один год, позволила все основные способы взаимодействия и передачи информации проводить дистанционно, мы достаточно быстро развернули удаленные рабочие места, чтобы люди могли работать из дома. А диспетчеры и весь производственный персонал были на посту, как всегда, только усилены противоэпидемические меры.

За здоровьем людей продолжаем следить и сейчас, сотрудники, которые не были переведены на удаленный режим работы, прошли тестирование на COVID-19 - это более тысячи человек. В компании усилен медицинский контроль, проводится бесконтактное измерение температуры всего персонала, проводится дополнительная ежедневная дезинфекция помещений и транспортных средств.

Появились ли у вас новые задачи из-за возросшей нагрузки на здравоохранение?

Кирилл Юткин: По всей стране "Россети" согласно приказу главы холдинга Павла Ливинского взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры. Хотя для энергетиков это всегда было нормой, ведь вопрос в буквальном смысле о жизни и смерти, когда речь идет о больницах. Особенно о тех, где есть аппарат ИВЛ - искусственной вентиляции легких и где сейчас принимают больных COVID-19. У нас все эти медучреждения на контроле, наши сотрудники проверили состояние резервных источников - дизель-генераторов. В случае необходимости наша компания готова предоставить больницам свои генераторы.

Очень ответственной задачей было обеспечить 1 МВт мощности и присоединить в кратчайшие сроки к сетям модульный госпиталь Минобороны. Это было непросто, но мы должны были это сделать - и сделали всего за пять дней.

Вы видите жизнь региона с точки зрения энергопотребления, как оно изменилось в период коронакризиса?

Кирилл Юткин: Уменьшилось энергопотребление предприятий и увеличилось у населения - на 10 процентов. Нагрузки на сеть в некоторых местах возросли - например, в садоводческих товариществах, где многие самоизолировались на дачах. Замечу, что, хотя наша зона ответственности за сети заканчивается на границах СНТ, мы готовы были помогать дачникам в случае каких-то проблем, но их, к счастью, не возникло.

Жители ведь считают, что все, что связано с электричеством, - это "Россети Янтарь". Да, мы занимаем более 80 процентов рынка, но, кроме нас, есть еще 10 сетевых организаций. Есть и частные сети, в тех же СНТ или у застройщиков жилых комплексов. Нам известны случаи, когда дома оказываются отключены от электроснабжения в течение нескольких месяцев, потому что собственник приостановил подачу электроэнергии жильцам. Нередко такие сети остаются бесхозяйными, их никто не обслуживает, они ветшают, а когда возникает проблема - люди звонят нам и требуют "дать свет". Мы ведем работу по консолидации сетей, чтобы объединить их все на нашем балансе, но это сложная процедура и достаточно длительная.

Вы все время говорите, что главная цель компании - обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, что сделано для этого в последнее время?

Кирилл Юткин: Этой цели подчинена практически вся деятельность компании. Мы реализуем ряд проектов в рамках концепции ПАО "Россети" "Цифровая трансформация 2030", и ее ключевым результатом для потребителя станет повышение надежности и качества электроснабжения, создание дополнительных онлайн-сервисов и повышение доступности электросетевой инфраструктуры.

В соответствии с этой программой, в частности, сейчас реконструируются пять подстанций 110 кВ - в Багратионовском, Ладушкинском, Гвардейском, Полесском и Славском округах. Мощность подстанций будет увеличена, чтобы дать муниципалитетам возможность развития. Энергетики всегда работают на перспективу, мы строим больше, чем в данный момент необходимо региону.

В конце прошлого года на территории Мамоновского РЭС завершился проект "Цифровой РЭС - Янтарьэнерго", над которым компания "Россети Янтарь" работала в рамках дорожной карты НТИ "Энерджинет" с 2015 года. Результаты проекта - более чем успешные, поэтому энергетики масштабируют его на территории всего региона. Установка реклоузеров по всей области закончена в прошлом году. Смонтировано более ста тысяч "умных счетчиков" - интеллектуальных приборов учета.

Программа реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области была рассчитана до 2020 года, в какой стадии ее выполнение?

Кирилл Юткин: Проекты программы практически завершены. За пять лет построено и реконструировано 1500 километров линий электропередачи, возведено восемь цифровых подстанций общей трансформаторной мощностью 334 МВА, реализованы мероприятия по обеспечению энергетической безопасности региона. Без преувеличения, нет ни одной компании в России, которая бы за такое короткое время проделала столь огромный комплекс мероприятий.

В конце прошлого года мы завершили очень важные работы - перевод высоковольтных линий немецкой постройки 60 кВ, нестандартного класса напряжения, которого нет больше нигде в стране, на 110 кВ. Реконструированы были и подстанции на этих линиях. Это, без преувеличения, исторический момент, речь о необходимости такой реконструкции идет еще с 1950-х годов, а возможность появилась лишь сейчас.

Продолжается и замена довоенных кабельных линий в Калининграде, у них тоже нестандартный, единственный в стране класс напряжения - 0,23 кВ, мы переводим их на 0,4 кВ. По этим сетям снабжается значительная часть города, они изношены, повреждения на них найти очень сложно, а кроме того, мы не можем переподключить их на резервные источники питания, и, пока идут аварийно-восстановительные работы, люди в этом районе остаются без света. Работы эти масштабные, капиталоемкие, но они будут продолжаться. Прошу жителей проявить терпение, поскольку во время замены кабеля нам приходится отключать потребителей, вскрывать асфальт, копать траншеи, но неудобства эти временные, благоустройство после них мы всегда обязательно проводим, а надежность энергоснабжения будет обеспечена.