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30.06.2020,  
10:46
Текст:  Светлана Цыганкова

"Князь Владимир" вышел в Белое море к месту службы

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Новейший подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море. Он выполнит межбазовый переход к месту постоянной дислокации - город Гаджиево Мурманской области, где находится главная база подводных сил Северного флота.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщили в пресс-службе СФ, в течение нескольких дней экипаж выполнит задачи, связанные с боевой подготовкой в Белом и Баренцевом морях, проверит работу всех узлов и механизмов. Как отмечает ответственный сдатчик атомной подводной лодки "Князь Владимир" Александр Макариков, еще в период испытаний ракетоносец показал себя с положительной стороны, продемонстрировав замечательные маневренные характеристики. Кроме того, были успешно выполнены глубоководное погружение, ракетные стрельбы, сообщает пресс-служба Севмаша.

В Гаджиево "Князя Владимира" ожидают к концу нынешней недели.

"Князь Владимир" - ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Заложен на Севмаше 30 июля 2012 года. В состав Военно-морского флота России вошел 12 июня 2020-го. Это головной корабль усовершенствованного проекта 955А - "Борей-А". Его отличает малошумность, лучшая управляемость.

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