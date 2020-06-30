Лесопромышленный комплекс получит новую стратегию развития

Минувшей весной Минприроды РФ приступило к подготовке обновленной Стратегии развития лесной отрасли. По словам министра Дмитрия Кобылкина, цель разработки нового документа - создание экономики замкнутого цикла на возобновляемых лесных ресурсах. Для этого предполагается внести корректировки в уже существующую стратегию развития лесопромышленного комплекса России до 2030 года, которая была утверждена правительством в сентябре 2018 года. В середине апреля нынешнего года заявлялось, что новая стратегия будет готова "через месяц", но работа над ней пока продолжается.

Тренд на экологичность

Эксперты отмечают, что существующий документ действительно оставляет желать лучшего в разных аспектах - как в промышленном и экономическом, так и в экологическом. Как заявила в интервью одному из отраслевых изданий директор по взаимодействию с органами государственной власти Архангельского ЦБК Наталья Пинягина, в действующем варианте стратегии уделено слишком мало внимания лесному машиностроению. Хотя прогресс не стоит на месте: в России появляется все больше производителей, выпускающих оборудование для целлюлозно-бумажной и лесозаготовительной промышленности, растет ассортимент техники, поэтому необходимо предусмотреть поддержку ее импортозамещения.

Разработчики стратегии предусмотрели сценарий, при котором ключевыми экспортными продуктами станут пиломатериалы и целлюлоза. Однако уже стало ясно, что этот сценарий не оправдывается: темпы прироста целлюлозы снижаются, а мощности по производству тарного картона растут. В стратегии же рост производства бумаги и картона обозначен весьма скромно - с 2,6 миллиарда долларов по экспорту в 2020 году до 3,6 миллиарда долларов в 2024-м. При этом очевиден долгосрочный тренд на экологичность, который продолжит влиять на российский ЛПК и позволит лесопромышленникам освоить новые рынки. В большинстве европейских стран на предприятиях и в торговле используется только упаковка из экологичных материалов, в основном бумаги и картона, которые производятся именно лесопромышленным комплексом. Этот тренд неизбежно усилится и в России.

Новые производства

Стоит учесть, что Северо-Запад имеет наиболее развитый лесопромышленный комплекс, подчеркивает генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. Помимо производства целлюлозы, бумаги, фанеры и древесных плит, здесь осваиваются новые направления - например, в Череповце развивается производство фибролитовых плит, которые очень востребованы в деревянном домостроении. Растет востребованность перекрестно-ламинированных плит (CLT) - нового экологичного материала для строительства.

Конечно, все тенденции и наработки в стратегии предусмотреть невозможно, но она должна облегчать отслеживание потребностей лесного рынка, помогать формировать гибкую политику поддержки бизнеса и принимать оперативные решения. Это остается первоочередной задачей, решить которую пока не получилось, и это признают федеральные власти. По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, до сих пор вклад лесного сектора в российский ВВП в 10 раз ниже, чем в Америке, и в полтора раза уступает Бразилии, хотя по запасам лесных ресурсов Россия находится на втором месте после Бразилии и вдвое превосходит США.

На один изъятый гектар должен приходиться один, а лучше два гектара вновь выращенных и даже рукотворных лесов

В общем объеме продукции мировой лесной промышленности только три процента приходятся на Россию, тогда как доля Финляндии - 8,4 процента, Швеции - 10,1 процента, США - 12,7 процента, Канады - 17,3 процента.

Отдельным проблемным вопросом лесопромышленного комплекса остается экология.

Современный вариант стратегии лесного комплекса рассматривает леса главным образом как источник древесины, считает завкафедрой общей экологии МГУ Дмитрий Замолодчиков, который согласился перечислить основные экологические аспекты, которые необходимо отразить в стратегии.

- Ситуацию с "потребительским" отношением к лесу необходимо менять, поскольку лес - это гораздо больше, чем просто древесина, - уверен ученый. - Это различные экосистемные услуги, это защита почв, это культурное наследие и еще многое другое. Все эти вопросы в стратегии недооценены. Кроме того, ни в одном из документов лесной отрасли не отражен тот факт, что мы живем в эпоху потепления климата.

Очевиден вклад потепления климата в проблему усиливающихся лесных пожаров, подчеркивает эксперт. Влияет климат и на природные зоны, а это означает, что необходимо менять технологии лесовосстановления, сажать другие породы деревьев. В России ключевой вид для восстановительных лесопосадок - ель. Это объяснимо, поскольку лесная промышленность ориентирована на хвойные породы. Однако ель крайне чувствительна к изменению климата. Она имеет поверхностную корневую систему, поэтому засуха ослабляет ель - ведь в первую очередь высыхает верхний слой почвы. Кроме того, там, где вечная мерзлота из-за потепления оттаивает, в еловых лесах начинается ветровал. Также в тепле усиливается размножение лесных вредителей. В Западной Сибири идет мощная инвазия паразита - уссурийского полиграфа, который ранее держался в пределах дальневосточных лесов. Усыхают десятки тысяч гектаров пихты. Те же процессы характерны для Архангельской области, где за последние 20 лет отмечено множество волн усыхания ели.

Необходимо расширять посадки дуба, который достаточно "технологичен" для посадок и может расти в значительной части средней полосы СЗФО.?Что касается хвойных, то ель нужно постепенно замещать более засухоустойчивой сосной, имеющей "стержневую" корневую систему.

- Пустующие сельхозугодья следует засаживать лесом, - подчеркивает Дмитрий Замолодчиков. - У нас около 40 миллионов гектаров бывших пахотных земель заброшены, на них вырастают бесхозные молодые леса - эту картину можно наблюдать по всему Северо-Западу. Почему бы не создавать на заброшенных землях плантационные леса с улучшенной генетикой? Это может стать выгодным для бизнеса, поскольку такие леса способны дать древесину через 20-30 лет. А у нас нормативы рубки - 80-100 лет. Разумеется, сажать молодые леса предпринимателям невыгодно, они просто не доживут до результатов своего труда.

Вместе с тем

Власти осознают необходимость перемен. В Минпромторге обсуждается возможность не только откорректировать существующую стратегию, но и разработать отдельный аналогичный документ по ведению лесного хозяйства с формированием целей и задач рынка лесных услуг.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ:

- Необходимо повысить управляемость отраслью, опираясь на выверенный актуальный массив информации. Для этого мы создаем единую информационную систему "Леса России", увязанную с базами данных Росреестра, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, МВД и других структур. Источником информации станут сведения лесного реестра в электронном виде и обновленные материалы лесоустройства. Лесоустроительные работы должны проводиться в первую очередь на приоритетных для использования территориях. Необходимые изменения в законодательство РФ нами подготовлены. Для повышения эффективности и качества контроля предлагается возродить лесную охрану на местах. Лесной надзор намерены закрепить на федеральном уровне, законопроект дорабатывается в аппарате правительства. Кроме того, пришло время возвращать долги отрасли. На один изъятый гектар должен приходиться один, а лучше два гектара вновь выращенных и даже рукотворных лесов.