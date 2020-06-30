Музей Валаамского монастыря получил уникальный экспонат

Коллекция музея Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря пополнилась уникальным экспонатом: кованым трехсоткилограммовым якорем, поднятым группой петербургских дайверов (клуб "Северный дайвер") со дна Ладоги - с затонувшего судна "Walamon luostari" ("Валаамский монастырь"). Пароход, чья история неразрывно связана с обителью, затонул в 1940 году в Зимнюю войну, во время авиационного налета.

Пароход был построен в начале 1860-х на верфи в Швеции и назывался "Kjell". Валаамский монастырь купил его в 1930-м. На судне, переименованном в "Walamon luostari", стали возить паломников, пока в преддверии Зимней войны пароход не забрали для нужд военно-морского флота Финляндии. В 1940-м году пароход попал под авиационный налет, на корме начался пожар, с которым не смогли справиться. Судно затонуло на глубине примерно 7 метров в Никоновской бухте Валаама (именно в ней в наше время находится причал для круизных теплоходов). Никаких сведений о конкретном месте затопления парохода не сохранилось.

В 2017 году дайверы из Орловского клуба подводного плавания "Диво" обнаружили судно. Независимо от них позже нашли пароход петербургские дайверы.

Решение поднимать с затонувшего судна предметы для передачи в музей было принято после того, как дайверы во время последующих погружений увидели: на "Walamon luostari" кто-то начал хозяйничать. Место упокоения судна перестало быть тайной. Возникла угроза разграбления судна и ухода экспонатов в коллекции частные.

Сейчас по благословению епископа Панкратия, игумена Валаамского монастыря, был поднят один из самых впечатляющих предметов - стальной кованый трехсоткилограммовый якорь.

- Нам удалось снять якорь, поднять его и отбуксировать в другую бухту Валаама - Монастырскую, на берегу которой и расположена центральная усадьба обители, в том числе музей, - пояснил Георгий Клоков, руководитель группы петербургских дайверов.

- Экспозиционная ценность этого якоря высока. Во-первых, так как это якорь с корабля "Valamon luostari", принадлежавший Валаамскому монастырю, то теперь музей, благодаря ему, расширил свои демонстрационные возможности в показе посетителям истории монастырской флотилии конца XIX - первой трети XX столетий. Во-вторых, якорь можно использовать в выставках, посвященных военной тематике, так как осенью 1939 года "Valamon luostari", будучи реквизированным на нужды военно-морского флота Финляндии, в качестве транспортного корабля успел принять участие в начале Зимней войны. В-третьих, пополнение коллекции расширяет возможности для исторических исследований и межмузейной экспозиционной деятельности, - подчеркнула Татьяна Бердяева, директор музея Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.