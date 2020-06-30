Населенные пункты в границах национальных парков смогут вести нормальную хозяйственную деятельность. Правительство Российской Федерации одобрило соответствующий законопроект сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева. Этот документ инициирует возможность передачи части земель национального парка "Русский Север" в Кирилловском районе в органы местного самоуправления и региональную собственность для ведения экономической деятельности, строительства жилья и социальных объектов. Теперь законопроект должны утвердить депутаты Госдумы России.

"РГ" уже рассказывала о проблемах, с которыми сталкиваются жители Кирилловского района, населенные пункты которого входят в состав "Русского Севера". А таких там подавляющее большинство. Несколько лет назад еще как-то решали возникающие проблемы и договаривались с руководством "Русского Севера". После того как земли национальных парков стали федеральной собственностью, муниципалитет лишился любых механизмов управления.

Теперь практически нельзя ничего предпринять. Молодые семьи не могут получить земельный участок, который им положен по закону, родители не имеют возможности потратить материнский капитал на строительство жилого дома, власти не в состоянии расселить аварийные строения, у предпринимателей страдает бизнес, так как им необходимо заказывать экологическую экспертизу и разрешение на строительство. А документы выдает только федеральное Министерство природных ресурсов и экологии. Существует множество и других ограничений, что приводит к постоянному росту социальной напряженности.

Кроме того, действующее законодательство фактически не содержит норм, которые бы определяли основания и процедуру изменения границ национальных парков, режим их охраны. Все это способствует и принятию незаконных решений по использованию уникальных природных комплексов.

- Мы не в состоянии решать важные социальные и коммунальные вопросы. Простой пример. Дети в Кириллове посещают дошкольное учреждение, которое построено почти 130 лет назад. Понятно, в каком оно состоянии. Но мы не можем построить современный детсад. Нужно сначала сформировать участок земли. А муниципалитет не имеет на это права, - говорит глава Кирилловского района Сергей Усов.

Эксперты предлагали два варианта решения проблемы. Первый поддерживают профильные федеральные ведомства - сохранить населенные пункты в границах парков, но снять ряд ограничений. Второй подготовил Совет Федерации, он согласован с субъектами РФ - исключить населенные пункты из границ национальных парков с одновременным расширением территорий данных национальных парков.

В прошлом году в "Русском Севере" побывала заместитель министра природных ресурсов и экологии России Елена Панова. Она тогда согласилась, что жители Кирилловского района испытывают сложности и неудобства из-за несовершенства законодательства.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников уверен, что принятие законопроекта позволит вызволить жителей Кирилловского района из "плена" охранной зоны и даст новый импульс развитию района.

- Как только его одобрят депутаты Госдумы России, мы начнем работу по отчуждению этих земель для ведения экономической деятельности и строительства объектов, предоставления этих земель тем, кто хочет переехать в Кирилловский район, - заявил глава региона.

Власти отмечают, что экосистема национального парка никак не пострадает. Поправки в федеральное законодательство касаются лишь границ населенных пунктов в составе природных территорий. Речь идет не только об исключении их из "Русского Севера", а еще и об одновременном присоединении новых территорий. А такие в Кирилловском районе имеются - здесь есть нерестилища, тетеревиные тока и гнездовья краснокнижных птиц, которые действительно нуждаются во внимании природоохранного ведомства.

Ранее сенатор Юрий Воробьев не раз отмечал, что федеральный статус земель национальных парков и действующий в них правовой режим приводят к существенному ограничению конституционных прав жителей этих территорий. Вице-спикер обосновывал потребность в законодательных изменениях необходимостью создания нормальных условий для жизни людей, проживающих в границах национальных парков. Инициатива, уточнял он, была разработана совместно с Минприроды РФ и регионами.

Как считают авторы законопроекта, реализация его положений позволит существенно снизить социальную напряженность среди населения, проживающего в населенных пунктах в границах национальных парков. Кроме того, будет создан правовой механизм, предусматривающий возможность изменения границ национальных парков.

Кстати

В Кирилло-Белозерском монастыре, в самом сердце нацпарка состоялся большой круглый стол, посвященный обсуждению изменений в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". Дискуссия объединила представителей всех уровней власти, экспертов, общественников, экологов и местных жителей. В нем принял участие губернатор Вологодской области, который подчеркнул, что местные жители единогласно поддерживают предполагаемые изменения. В самое ближайшее время в крупнейшие общественные организации страны, а также главам всех 27 регионов, на территории которых расположены нацпарки, будут направлены письма с просьбой также поддержать инициативу вологодского сенатора.