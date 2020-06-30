Петербургская клиника заплатит 1,5 миллиона рублей за испорченный нос

Петербургская клиника пластической хирургии заплатит пациентке больше полутора миллионов рублей за неудачную операцию по коррекции носа. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, два с половиной года назад, в октябре 2017 года, истица заключила договор с клиникой на сумму 230 тысяч рублей. Он предполагал исправление перегородки носа и первичную ринопластику. В январе 2018-го оплаченная операция была выполнена, однако при этом был допущен ряд значительных дефектов. В результате здоровью пациентки был причинен тяжкий вред. Истица просила взыскать с клиники деньги за операцию, а также сумму, необходимую для устранения последствий неудачного хирургического вмешательства, неустойку и компенсацию морального вреда.

Представители клиники в свою очередь рассказали, что женщина обратилась к медикам с намерением исправить недостатки носа: исправление перегородки, горбинку, широкие крылья носа. При этом она подписала добровольное согласие на операцию, где, в частности, была фраза о том, что после ринопластики форма носа улучшится, однако "он не будет совершенным". В клинике также утверждали, что в результате операции удалось устранить асимметрию спинки носа, так что его внешний виду улучшился.

Тем не менее, проведенная судом экспертиза показала, что результат оперативного лечения все-таки не был достигнут.

Суд постановил взыскать с организации в пользу пациентки в общей сложности 1 515 675 рублей: плата за операцию - 230 тысяч и 25 тысяч рублей, сумма для устранения недостатков - 130 450 рублей, компенсация морального вреда - 600 тысяч рублей, неустойка - 25 тысяч рублей, штраф в пользу потребителя - 505 225 рублей.