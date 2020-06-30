Петербургские актеры пригласят зрителей на литературные прогулки

Небольшой драматический театр (НДТ) Льва Эренбурга 30 июня закрывает сезон.

Вечером состоится в онлайн-режиме концерт "Коронный выход". В программе - песни из детских спектаклей НДТ, а также кавер-версии известных отечественных и зарубежных хитов ("Кино", Егор Летов, Nirvana, Joy Division и другие) в исполнении Ольги Альбановой и Александра Белоусова. Специальный гость - актриса Татьяна Колганова. Ведет концерт добрая волшебница Розабелла (Татьяна Рябоконь), любимая героиня зрителей из спектакля "Волшебник страны Оз".

Трансляция онлайн-концерта в 20 часов здесь на странице театра "Вконтакте" и на YouTube-канале.

В День Достоевского 4 июля актеры Илья Тиунов, Вера Тран и Дмитрий Честнов представят иммерсивный спектакль "По следам Раскольникова". Уличный спектакль-экскурсия пройдет в декорациях Петербурга. Начало в 20 часов.

- Наша постоянная экскурсия по местам "Преступления и наказания" обретет новое дыхание: таинственные переулки Достоевского оживут на ваших глазах, благодаря героям его романа, которых представят артисты, - сообщают организаторы. - Мы пройдем знаменитый путь Раскольникова в 730 шагов, буквально дыша ему в спину и наблюдая за его встречами с другими персонажами Федора Михайловича. Только один раз в декорациях солнечного Питера. Будет интригующе...

Это расширенная версия актерской экскурсии Ильи Тиунова по местам романа "Преступление и наказание". Параллельно с рассказом ведущего в реальном времени и на расстоянии разрешенных полутора метров актеры разыграют сцены из хрестоматийного произведения. К слову, в спектакле НДТ "Преступление и наказание" (поставил Вадим Сквирский) Вера Тран и Дмитрий Честнов играют роли Сонечки и Раскольникова. А Илья Тиунов проводит уже три экскурсии - посвящены они Достоевскому, Пушкину и Гоголю.

5 июля Илья Тиунов приглашает зрителей в музыкально-поэтическое путешествие "Пушкин. Экскурсии петербургского повесы" - по рекам и каналам на теплоходе. Начнется она в 18 часов. Можно увидеть дома и места прогулок пушкинских героев, послушать поэзию, отрывки из произведений и писем Пушкина, романсы на стихи поэта в сопровождении аккордеона.

Тем временем

Главными событиями сезона 2019-2020 в НДТ стали празднование 20-летия театра (сентябрь 2019) и премьера спектакля художественного руководителя Льва Эренбурга "Король Лир" (декабрь 2019). Во время изоляции театр продолжил свою деятельность в онлайн-режиме: актеры пели песни, читали стихи, придумали оригинальную передачу "РаZOOMные встречи" с Татьяной Рябоконь и выходили с ней в прямой эфир, были показаны видео-версии спектаклей "На дне", "Ивановъ" "Валентинов день", "Вишневый сад", "Преступление и наказание". Главным результатом удаленной работы НДТ станет кино-спектакль "Иранская конференция", поставленный (снятый) Вадимом Сквирским по мотивам пьесы Ивана Вырыпаева. О дате премьерного показа будет объявлено позже.