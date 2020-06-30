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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские ученые сказали, от чего зависят осложнения после COVID

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции могут зависеть от фактора Виллебранда в крови. Такую гипотезу выдвинули ученые СПбГУ.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Фактор Виллебранда (ФВ) - это гликопротеин плазмы крови, один из главных компонентов системы свертывания крови. Старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов Анна Аксенова предположила, что именно с ним может быть связано тяжелое течение COVID-19.

Дело в том, что размножение вируса сопровождается микроповреждениями на стенках сосудов. Если раньше считалось, что коронавирус нового типа поражает преимущественно легкие, прикрепляясь к альвеолоцитам (клеткам, выстилающим легкие), то в последнее время стало известно, что нечто подобное происходит и с клетками внутренней поверхности сосудов. Таким образом происходят локальные воспаления стенок сосудов и капилляров. Пытаясь "залатать" повреждения, организм выбрасывает в кровь повышенное количество ФБ. В результате повышается риск тромбозов, а значит, и смертельных случаев, объясняют ученые.

Известно, что коронавирусная инфекция протекает у всех больных по-разному - одни ее даже не замечают, других приходится переводить на аппараты искусственной вентиляции легких. Одной из причин этого может быть разный уровень ФБ в крови пациентов и его разная активность, полагает Анна Аксенова. Для того чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо провести масштабное исследование у людей, инфицированных COVID-19.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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