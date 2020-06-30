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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Калининградом нашли останки семерых красноармейцев в одной воронке

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Останки семерых советских солдат, погибших в 1945 году во время Восточно-Прусской операции и до сих пор считавшихся пропавшими без вести, нашли поисковики в Калининградской области.

Как сообщил руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов, павших воинов обнаружили во время разведки местности в Зеленоградском районе. Работы велись в рамках федерального проекта "Историческая память".

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Останки были найдены в артиллерийской воронке, некоторые из них повреждены осколками. Глубина захоронения была небольшой, поэтому уже после войны кости троих красноармейцев были частично распаханы плугами.

- Одного из бойцов удалось опознать по боевой награде, ордену Славы 3-й степени, - рассказал Руслан Хисамов. - Имя помогли установить коллеги из калининградской общественной организации "Наказ" под руководством Дмитрия Вострикова. Это младший сержант Каримжан Раджабов, санинструктор 2-го стрелкового батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии. Он числился пропавшим без вести, в архивных документах значится: "труп остался на поле боя".

Поисковики предполагают, что тела погибших советских солдат, оставшиеся на поле боя, скорее всего были захоронены немцами. Противник прорвал здесь советскую оборону в начале февраля 1945 года и территория на два месяца перешла под его контроль.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Эту импровизированную могилу нашли в районе высоты 70,9. Неподалеку тогда был не существующий сейчас поселок Койенен, где погиб Герой Советского Союза капитан Петр Романов, командовавший первым стрелковым батальоном того же полка, в котором служил Каримжан Раджабов.

Подвиг комбата Романова, вызвавшего на себя огонь дивизионной артиллерии, чтобы уничтожить ворвавшегося на высоту противника, подробно описан в книге калининградских историков Василия Савчука и Владимира Беспалова "Прорыв на Земландский полуостров". В его честь был переименован городок Побетен, сейчас поселок Романово Зеленоградского района.

В этой же книге поисковики нашли и упоминание о героической работе санинструкторов 2-го батальона, среди которых был опознанный младший сержант Каримжан Раджабов. Санинструкторы вынесли с поля боя около ста человек, при этом зачастую сами будучи израненнными.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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