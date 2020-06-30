Свыше половины петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию

В Петербурге свыше 50 процентов избирателей пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции, это следует из обнародованных данных Центральной избирательной комиссии России.

К 30 июня на избирательные участки пришли 1 882 925 петербуржцев. Всего в Северной столицы в списки избирателей включено порядка 3 миллионов 846 тысяч человек.

Голосование продлится 30 июня и 1 июля. За пять дней работы избирательных участков свое отношение к изменениям в Конституцию высказали 49 миллионов 649 тысяч избирателей. А всего в России в списки избирателей включено более 108 миллионов 648 тысяч человек.

Еще 1,9 миллиона россиян могут принять участие в референдуме за пределами нашей страны.