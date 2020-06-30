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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти благоустроят Линдуловскую рощу

Текст: Яна Гильдман (Ленинградская область)

Линдуловская роща, которая находится рядом с поселком Рощино Выборгского района Ленинградской области, будет благоустроена.

Фото: https://www.youtube.com
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Как сообщила заместитель председателя Совета Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина, на территории появятся лестницы, пешеходные дорожки, будут установлены информационные таблички.

Совместно с волонтерами будет производиться сбор и сортировка мусора на территории заказника. Помимо этого, планируется реализация переучета уже существующих лиственниц и высадка новых саженцев на территории рощи. Работы планируется завершить к 30 ноября.

Справка "РГ"

Линдуловская роща - это природный ботанический заказник, здесь расположены старейшие в России и Европе посадки сибирской лиственницы.

Первые деревья здесь были высажены на территории современной рощи в 1738 году по приказу Петра Первого. На сегодняшний день от первоначальных посадок сохранились четыре тысячи деревьев.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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