В Ленобласти благоустроят Линдуловскую рощу

Линдуловская роща, которая находится рядом с поселком Рощино Выборгского района Ленинградской области, будет благоустроена.

Как сообщила заместитель председателя Совета Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина, на территории появятся лестницы, пешеходные дорожки, будут установлены информационные таблички.

Совместно с волонтерами будет производиться сбор и сортировка мусора на территории заказника. Помимо этого, планируется реализация переучета уже существующих лиственниц и высадка новых саженцев на территории рощи. Работы планируется завершить к 30 ноября.

Справка "РГ"

Линдуловская роща - это природный ботанический заказник, здесь расположены старейшие в России и Европе посадки сибирской лиственницы.

Первые деревья здесь были высажены на территории современной рощи в 1738 году по приказу Петра Первого. На сегодняшний день от первоначальных посадок сохранились четыре тысячи деревьев.